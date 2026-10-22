РФ заганяє українців в окупації в банк, що фінансує війну

Росія прив'язує отримання окремих соціальних виплат на окупованих територіях України до рахунків у "Промсвязьбанку" – державному банку РФ, який фінансує військові закупівлі.

Про це йдеться в розслідуванні Centre for Information Resilience (CIR).

За даними дослідників, окупаційні адміністрації створюють умови, за яких користування банком стає необхідністю. Зокрема, через його рахунки проводять допомогу сім'ям із дітьми та вагітним жінкам.

На окупованій Донеччині "картку жителя" Промсвязьбанку зробили офіційним інструментом отримання соціальної допомоги. За оцінкою CIR, це фактично змушує одержувачів, зокрема дітей з інвалідністю та їхніх опікунів, оформлювати картки, щоб не втратити виплати.

"З 2022 року банк залучив до числа своїх клієнтів близько половини українців – і дорослих, і дітей, – які перебувають в окупації. Для їхньої безпеки це додаткова загроза, адже російські державні банки до нового року мають встановити масштабну систему стеження, яка дозволить силовикам отримувати віддалений доступ до їхніх даних", - йдеться у дослідженні.

У 2022 році Володимир Путін розпорядився продати "Промсвязьбанку" так звані банки "ДНР" і "ЛНР" за символічною ціною в один рубль, що сприяло розширенню банку.

Підприємства з окупованих територій банк залучає до міжнародних розрахунків через платіжну компанію А7, співвласником якої є Промсвязьбанк. CIR описує А7 як сервіс обходу санкцій, а Китай і Білорусь – як цільові ринки для розвитку таких торговельних зв'язків.

Нагадаємо:

12 жовтня ЕП писала про розслідування "Схем" щодо банківського обслуговування російського оборонного замовлення. Журналісти встановили, що більшість підприємств ВПК, яким компанія "Квалітет" постачає мастила, розраховується через Промсвязьбанк.

З рахунків "Квалітету" в цьому банку, позначених як рахунки за державним оборонним замовленням, кошти надходили постачальникам тари й хімічної сировини через російський Райффайзенбанк.