У Києві після атаки РФ пошкоджені "Епіцентр" та "Ашан" – ЗМІ

Унаслідок російської атаки в ніч проти 22 жовтня зазнав руйнувань гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній в Оболонському районі Києва.

Про це повідомляє "Еспресо", яке опублікувало відео з місця удару.

За даними медіа, будівля зазнала руйнувань на площі 1000 кв. м. Також виникла пожежа в розташованому поруч вантажному відділенні пошти.

Крім того, Forbes Ukraine повідомляє про пожежу в торговельному центрі Retail Park.

Фасад і вхідна група магазину "Ашан Почайна" зазнали незначних пошкоджень. Магазин працює у штатному режимі, повідомили Forbes у пресслужбі мережі.

За повідомленням ДСНС, російські балістичні удари спричинили пожежі та руйнування у шести районах столиці. Загалом у Києві загинула одна людина, ще 22 постраждали, серед них четверо дітей.

Нагадаємо:

У ніч проти 21 жовтня росіяни атакували цивільні підприємства на Волині, Львівщині, Одещині та Житомирщині. В Умані під удар потрапив гіпермаркет "Епіцентр", де виникла пожежа.

Торговельний центр "Метро" у Рівному тимчасово зачинили через пошкодження внаслідок російської атаки 21 жовтня.

У ніч на 22 жовтня росіяни атакували Україну ракетами "Іскандер-М", С-400, "Циркон", "Онікс" та 210 безпілотниками, зосередивши атаку переважно на Києві. ППО збила 181 дрон.