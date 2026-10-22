З Галущенка зняли електронний браслет

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зняв браслет з ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, якого підозрюють в участі у корупційній схемі в Енергоатомі (справа "Мідас") та відмиванні грошей.

Про це повідомляє Центр протидії корупції. Цю інформацію також підтвердила пресслужба ВАКС на запит ЕП.

ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив на 2 місяці строк дії процесуальних обов'язків, покладених на Галущенка.

Він не має відлучатися з Києва та області без дозволу, а також здати паспорти для виїзду за кордон. Проте суд не продовжив його обов'язок носити електронний браслет.

Тепер правоохоронці не зможуть відстежувати переміщення Галущенка.

Нагадаємо:

Галущенку вручили підозру у справі "Мідас" 16 лютого. Його зняли з потяга при спробі перетнути кордон та виїхати до Польщі.

Його підозрюють в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 255 КК України) та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненій організованою групою або в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 КК України).

29 червня Галущенко вийшов із СІЗО під заставу у 150 млн грн. Пізніше виявилося, що кошти на заставу були отримані нелегально та "відмиті" через державний Сенс Банк.