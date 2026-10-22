Росія вдарила по виробнику харчів на Одещині

У ніч проти 22 жовтня російські війська атакували підприємство з виробництва продуктів харчування на Одещині.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок влучання майже повністю вигоріла адміністративна будівля. Пожежу вже ліквідували. Постраждалих немає.

Інших деталей в повідомленні не уточнили.

Нагадаємо:

У ніч проти 21 жовтня росіяни атакували цивільні підприємства на Волині, Львівщині, Одещині та Житомирщині. В Умані під удар потрапив гіпермаркет "Епіцентр", де виникла пожежа.

У ніч на 22 жовтня росіяни атакували Україну ракетами "Іскандер-М", С-400, "Циркон", "Онікс" та 210 безпілотниками, зосередивши атаку переважно на Києві. ППО збила 181 дрон.