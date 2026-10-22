На Харківщині загинув енергетик, у дев'яти областях – нові знеструмлення

Унаслідок російського обстрілу Харківської області загинув енергетик, після нових атак знеструмлення зафіксовані у дев'яти областях України.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Вночі та вранці росіяни атакували енергетичні об'єкти на Полтавщині, Волині та Рівненщині. Частина споживачів залишилася без електропостачання.

Також через обстріли та бойові дії нові знеструмлення виникли у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

На Тернопільщині та Хмельниччині триває відновлення після попередніх атак. Енергетики вже повернули світло більшості знеструмлених споживачів.

Нагадаємо:

У частині районів Києва 22 жовтня застосовують аварійні відключення через пошкодження обладнання, графіки на цих територіях наразі не діють.