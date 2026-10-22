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У частині Києва діють аварійні відключення: графіки не працюють

Артур Крижний — 22 жовтня, 10:40
У частині Києва діють аварійні відключення: графіки не працюють
Getty Images

У частині районів Києва 22 жовтня застосовують аварійні відключення через пошкодження обладнання, графіки на цих територіях наразі не діють.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

До графіків відключень повернуться після стабілізації ситуації в енергосистемі. Конкретних строків та переліку районів не повідомили.

У Міненерго зазначили, що російські атаки, тривалі повітряні тривоги та загроза повторних ударів ускладнюють роботу ремонтних бригад.

Актуальну інформацію про зміни в електропостачанні публікують оператори систем розподілу.

Нагадаємо:

У ніч на 22 жовтня росіяни атакували Україну ракетами "Іскандер-М", С-400, "Циркон", "Онікс" та 210 безпілотниками, зосередивши атаку переважно на Києві. ППО збила 181 дрон

енергетика відключення

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