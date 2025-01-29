Які державні органи та організації не отримають кошти через призупинення фінансування USAID? Список

Рішення американців призупинити фінансування проєктів для багатьох вітчизняних організацій, які отримували гранти, стало холодним душем. Як показав аналіз отримувачів допомоги, справжнім шоком воно є для державних органів. Яких саме?

Перші реакції на розпорядження нового державного секретаря США Марка Рубіо про призупинення надання допомоги іншим країнам у вузькому колі українського експертного середовища мали песимістичний, але стриманий характер.

Виступати з різкою критикою рішення ставленика Дональда Трампа особливо ніхто не наважувався з двох причин. По-перше, призупинення допомоги не стосувалось військової компоненти. А це для України – пріоритет.

По-друге, як вже зазначалось, мова йде не про повне припинення, а лише тимчасове призупинення допомоги. Тобто, в розумінні багатьох через три місяці фінансування відновиться. Треба лише потерпіти.

Третьою причиною стриманості могла б стати та обставина, що згадане розпорядження Рубіо стосується не всіх програм допомоги, а лише тих, які надаються іншим країнам Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). На нього припадає реалізація в Україні чотирьох десятків проєктів з поміж понад сотні, які реалізуються в нашій державі за кошти американських платників податків.

На те, аби оцінити масштаби останнього фактора, знадобилось кілька днів. З 27 січня в соціальних мережах почали з'являтись заклики про допомогу через втрату "80% фінансування". А хтось демонстрував результати, яких вдалось досягти завдяки отриманим від USAID грантам.

Важливий момент. У всій цій історії жодної офіційної позиції не було від головного реципієнта грантової допомоги – держави, в особі різних, переважно урядових, інституцій. Виявляється, вони були отримувачами фінансування, від якого багато в чому залежить не тільки їхня робота, але й важливі гуманітарні проєкти для громадян.

Схоже, вплив рішення американців на українські органи влади донесли до найвищого рівня. Президент Володимир Зеленський 28 січня доручив проаналізувати гуманітарні програми, які фінансувало USAID і частково покрити їх з державного бюджету.

Які саме програми реалізовувало в Україні Агентством США з міжнародного розвитку, скільки коштів витратили на це, і, власне, хто їх отримав?

Яку допомогу надають Україні через USAID

USAID створили у 1960-х роках для обʼєднання декількох різних програм американської міжнародної допомоги "під одним дахом". З Україною організація співпрацює з 1992 року, надаючи фінансування на найрізноманітніші проєкти – від забезпечення протидії поширенню ВІЛ до підтримки незалежних медіа.

Після початку великої війни USAID надає Україні гуманітарну допомогу, а також сприяє відбудові енергетичної інфраструктури.

У 2024 році Україна отримала через програми USAID 6,05 млрд дол., включаючи 3,9 млрд дол. прямої бюджетної допомоги – гранту, який на безповоротних умовах надійшов у держбюджет для фінансування невійськових видатків.

Не враховуючи гранту до держбюджету, найбільший обсяг фінансування USAID пішов на програми економічного розвитку (1,05 млрд дол.), гуманітарну допомогу (580 млн дол.) та на фінансування програм сприяння демократії та захисту прав людини (340 млн дол.).

Проєкти, в межах яких виділяється фінансування USAID, є довгостроковими. Реалізація деяких з них розтягується на десятиліття, а надходження коштів в їхніх межах розраховане щонайпізніше до 2029 року.

За даними Секретаріату Кабінету міністрів та сайту USAID, на 31 грудня 2024 року в Україні діяли 39 програм USAID, загальний бюджет яких становив 4,28 млрд дол.

Усі чинні програми USAID поділені на 5 ключових напрямків:

Демократія, права людини та врядування (1,09 млрд дол.);

Економічний розвиток (1,15 млрд дол.);

Критична інфраструктура (1,4 млрд дол.);

Охорона здоров'я (381,8 млн дол.);

Перехідний період та гуманітарна допомога (252 млн дол.).

Хто реципієнти

Напрям перший - " Демократія, права людини та врядування "

Кожен напрям ділиться на проєкти. В першому – одразу 17 проєктів.

За даними уряду, в рамках проєкту "Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства в Україні" фінансування отримували: ГО "Комунікації для змін", ГО "Вокс Україна", ГО "Агенція міських ініціатив", ГО "Сила громади", ГО "Рух Громад Ветеранів Війни (АТО), Людей з Інвалідністю "Простір Любові", ГО "Асоціація молодіжних лідерів України", ГО "Відкритий простір громадського розвитку", ГО "Кримськотатарський Ресурсний Центр", ГО "Києво-Могилянська Аналітична Платформа", ГО "Незалежна антикорупційна комісія", БО "Міжнародний благодійний фонд "Фундація друзів України", БО "Благодійний фонд "МХП-Громаді", ГО "Школа усвідомленого підприємництва", БО "Благодійний фонд "Стабілізейшен Суппорт Сервісез", ГО "Жіночий антикорупційний рух", ГО "Україна без тортур", ГО "Ветеранська спільнота України "Серцевір", ГО "Будуємо Україну Разом", ГО "Ангел дитинства", ГО "Інститут Центральноєвропейської Стратегії", Місцевий осередок молодіжної організації "Пласт - національна скаутська організація України" "Станиця Київ Пласту - національної скаутської організації України", ГО "Всеукраїнська асоціація дитячої імунології", ГО "Розквіт урбаністична коаліція для України", Молодіжна організація "Пласт - Національна скаутська організація України", ГО "Юмайнд", ГО "Літературна платформа "Фронтера", БО "Благодійний фонд "Тепле Місто", ГО "Вільносвіта".

Другий проєкт - "Трансформація комунікацій". Його реципієнтам є: Мінагро, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерство культури та стратегічних комунікацій, представництво Президента України в АРК, Секретаріат Кабінету міністрів/Служба віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, ТОВ "Інформаційне агентство "Медіа ресурси менеджмент", ТОВ "ПРОКІНО", Координаційний центр з надання правової допомоги, ТОВ "УКРКІНО", ГО "Твоє місто Львів", ТОВ "Основа Фільм Продакшн", ТОВ "Космос Едженсі", ТОВ "Віжн продакшн", ГО "Центр вивчення реформ", ГО "Сполука", Інформагентство "УКРІНФОРМ", ТОВ "Онсет філмс", ГО "Лис Подільський", ТОВ "Солар медіа інтертеймент", ТОВ "Клеос Арт", ТОВ "Найс.Фільм", ТОВ "ГолдберріІ", ГО "Кет-Юей", ГО "Інститут ветерана", ТОВ "Бікерстафф", ГО "Східний варіант", Державна установа "Український інститут", ГО "Хащі", БО "Благодійний фонд Сергія Жадана", ТОВ "Солар Медіа Інтертейнмент", ТОВ "Клеос арт", ТОВ "ІА "Медіа ресурси менеджмент", БО "Фонд милосердя та здоров’я", ГО "Про.Мова Фронтир", ТОВ "435 Філмс", ТОВ "Ріал Пікчерс", ГО "Успішні комунікації", ТОВ "Ї", ТОВ "Українер", ТОВ "Йеа&Бат.Продакшн", ТОВ "Консалтингова компанія "Фама".

Третій проєкт - "Медійна програма в Україні". Кошти на її реалізацію отримували: ГО "Миколаївський центр журналістських розслідувань", ГО "Львівська група", ТОВ "ВД "Медіа-ДК", ГО "Бахмутська фортеця", ГО "Має сенс", ГО "Агенція журналістських розслідувань "Четверта влада", ГО "Слідство.Інфо", ГО "Звільнення Криму", ГО "Інтерньюз-Україна", Міжнародний благодійний фонд "Академія української преси", ГО "Інститут демократії ім. Пилипа Орлика", ГО "Інститут Масової Інформації", ГО "Детектор Медіа", ГО "Громадське телебачення", ГО Херсонська обласна агенція громадської журналістики "МІСТ", ГО "Центр публічних розслідувань", ГО "Українська правда", ГО "Харківський прес-клуб ринкових реформ", ГО "Інститут розвитку регіональної преси", ГО "Тернопільський прес-клуб", ГО "ТОМ 14", ГО "Громадське радіо", ГО "ДП-Україна", ГО "Інститут політичної інформації", ГО "Волинський прес-клуб", ГО "Фундація суспільність", ГО "Інформаційний прес-центр", ГО "Центр демократії та верховенства права", ГО "Національна асоціація медіа", ТОВ "ЗН УА", АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", ГО "Агенція розвитку локальних медіа "АБО", ГО "Асоціація вільних журналістів", ТОВ "ІА "Лігабізнесінформ", ГО "Українське Телебачення Торонто", ГО "Центр журналістських розслідувань "Сила правд"", ВГО "Комісія з журналістської етики", ТОВ "К&К", ТОВ "Радіостанція "Великий Луг", ТОВ "Слобідський край", ГО "Центр аналітики і розслідувань", ТОВ "Бабель", БО "Фонд милосердя та здоров’я", ГО "СІД Медіа Груп", ГО "Українська медійна ініціатива", ГО "Медіапорт 20", ГО "Трибун", ГО "Медіа-Погляд", ТОВ "Укр Інформ Плюс", ТОВ "Громадсько-політичний портал "Акцент", ГО "Центр Медіарозслідувань "Прозоро", ТОВ "Трибуна Діджитал", Асоціація "Незалежні Регіональні Видавці України", ГО "Фронтир", ГО "Разом до громадянського суспільства", ПП "Николаевские новости", ГО "ЗМІ-НИ Кривий ріг", ГО "Центр сприяння інформаційним технологіям ім. Стіва Джобса", ГО "Інститут центральноєвропейської стратегії", ГО "Інститут успішного міста", ГО "Центр досліджень соціальних перспектив Донбасу", ТОВ "ІА "Біляївка.Інфо", ГО "Черкаська інформаційна агенція 18000", ТОВ "Видавництво "Є", ГО "Харківський кризовий інфоцентр", ТОВ "Служба мобільних новин", ТОВ "ЧМГ", ТОВ "Краматорськ пост", Одеська обласна організація ВГО "Комітет виборців України", ГО "Світлина", ТОВ "Телерадіокомпанія "ТВА", ТОВ "Медіа-центр "Наше слово", ТОВ "Голдберрі", ГО "Нова громадянська ініціатива", ТОВ "Захід.нет", ГО "Фонд сталих медіа", ГО "Куст", ТОВ "Інтегро групп", ГО "Сєвєродонецьк онлайн", ГО "Криголам", ГО "Медіа спільнота Запоріжжя", ГО "Ми – Репортери", ГО "Центр гармонійного розвитку особистості "Велет", ГО "Вінницький прес-клуб", ПП "Україна молода", ГО "Соціальна взаємодія", ГО "Східний варіант", ГО "Ужгородський прес-клуб", ГО "Хмарочос", ГО "Едюкейшнал ера", ГО "Ґвара медіа", ГО "Міжнародний культурно-просвітницький проект "Аналізуй.ЮА", ГО "Українер", ГО "Платформа прав людини", ГО "(Не)причетні", ГО "Лабораторія цифрової безпеки", ГО "Фонд розвитку ЗМІ", ТОВ "Українська прес-група", Чернігівська міська молодіжна ГО "Освітній центр "Ініціатива", ГО "Кримський центр ділового та культурного співробітництва "Український дім", ГО "Медіагрупа "Накипіло.Радіо", ГО "Центр інформації про права людини", ПП "Городоцький районний телерадіопресцентр", ГО "Агенція медійних рішень", ТОВ "Вісник Куп’янщини", ТОВ "Медіа-центр "Білопільщина", Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

В рамках реалізації "Програми сприяння громадській активності "Долучайся!" фінансувались: ГО "Центр Європейської інтеграції Слобожанщини", БО "Благодійний фонд "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва", ВГО "Український комітет ради музеїв "ІКОМ", ГО "Центр політико-правових реформ", ГО "Центр спільних дій", ГО "Вокс Україна", ГО "Харківський антикорупційний центр", ГО "Українська академія лідерства", ГО "ЕдКемп Україна", ГО "Смарт освіта", ГО "Центр "Нова Європа", ГО "Запорізький центр розслідувань", ГО "Школа політичної аналітики", ГО "Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова", ГО "Об’єднання матерів і дружин Захисників України", БО "Благодійний фонд родини Богдана Гаврилишина", ГС "Центр розвитку інновацій", ГО "Рух Чесно", ГО "Всеукраїнська асоціація музичних подій", ГО "Українське Телебачення Торонто", ГО "Всеукраїнське об’єднання "Автомайдан", ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна", БО "Фонд громади міста Херсон "Захист", ГО "Го Глобал", ГО "Мережа захисту національних інтересів "АНТС", ГО "Центр громадянських свобод", ГО "Смарт медіа", ГО "Інформаційний ресурсний центр "Правовий простір", ГО "Українська античність"/"Спілка дослідників української античності", ГО "Хмарочос", ГО "Товариство дослідників України", ГО "Сильні громади", ГО "Інститут Культури України", ГО "Центр протидії корупції", ГО "Антикорупційний штаб", ГО "Кримський інститут стратегічних досліджень", ГО "Міжнародний центр української перемоги", ГО "Докудейз", ГС "Центр соціально-економічних досліджень Кейс Україна", ГО "Кримськотатарський ресурсний центр", Херсонський обласний благодійний фонд "Об’єднання", ГО "Міські реформи", ГО "Фундація культурної дипломатії", ГО "Пікторік", ГО "Місто розумних", ГО "Українер", ГО "Житомирське обласне німецьке національно-культурне товариство Відергебурт", ГО "Тустань", ГО "Кримсос", ГО "Амадока", ГО "Агенція Креативна Сумщина", ГО "Агенція міських ініціатив", ГО "Агенція європейського співробітництва", ГО "Центр демократичних змін "МЕЖА".

Важливий для держави проєкт "Підтримки Цифрової Трансформації" надавав фінансування наступним організаціям: Мінцифри, Мінекономіки, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, Мінюст, Міністерство молоді та спорту, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міндовкілля, Мінсоцполітики, НАЗК, Державна судова адміністрація, Держаудитслужба, Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства, Держагентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, ДП "Національні інформаційні системи", ДУ "Професійні закупівлі", АТ "Прозоро.Продажі", ДП "Прозорро", Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури, Держслужба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Держслужба з безпеки на транспорті, ДП "ДІЯ", Держагентство лісових ресурсів, Пенсійний фонд, ДП "Українські спеціальні системи", Державна служба геології та надр, Фонд розвитку інновацій.

Серед реципієнтів проєкту "Кібербезпека критично важливої інфраструктури" чи не найбільше державних органів: Мінцифри, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Апарат РНБО, Міністерство культури та стратегічних комунікацій, Держслужба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства, МОЗ, Лікарня "Охматдит", Державна митна служба, Державна податкова служба, ДУ "Урядовий контактний центр", Держслужба з питань геодезії, картографії та кадастру, Державна регуляторна служба, ДСНС, Держагентство з енергоефективності та енергозбереження, Пенсійний фонд, Адміністрація Держспецзвязку, Державний центр кіберзахисту Держспецзвязку, Держекоінспекція, Управління адміністративними будинками ДУС, Асоціація "Львівський Кластер інформаційних технологій та бізнес-послуг", ТОВ "Атраком", ПрАТ "НЕК "Укренерго", ГО "Інститут Київська Школа Економіки", ТОВ "Секьюр", Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, НТУ "Дніпровська політехніка", Державний університет "Житомирська політехніка", Національний університет "Запорізька політехніка", НТУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", Національний університет Києво-Могилянська академія, Національний авіаційний університет, Західноукраїнський національний університет, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, ДП "Національні інформаційні системи", Національний університет "Львівська політехніка", Маріупольський державний університет, Національний університет "Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка", НТУ "Харківський політехнічний інститут", Харківський національний університет радіоелектроніки, Сумський державний університет, Донецький національний університет ім. Василя Стуса, Херсонський національний технічний університет, Луцький національний технічний університет, Київський національний університет будівництва і архітектури, Державна казначейська служба, Харківський національний університет внутрішніх справ, Хмельницький національний університет, Черкаський державний технологічний університет, Національний університет "Чернігівська політехніка", Державний ВНЗ "Ужгородський національний університет", Український державний університет науки і технологій, Державна міграційна служба, Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету міністрів, ДП "Дія", Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту інформації, ЦВК, Мінсоцполітики, Міненерго, Державна судова адміністрація, Ізюмське комунальне виробниче водопровідно-каналізаційне підприємство, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції, БЕБ, ДБР, Міністерство молоді та спорту, Держуправління справами, Мінветеранів, Мінагро, Держслужба з безпеки на транспорті, Держпраці, Управління справами Апарату Верховної Ради, ПАТ "Національний депозитарій України", ТОВ "Українська енергетична біржа", Мінстратегпром, Фонд розвитку інновацій, ТОВ "Аналітика кібербезпеки та приватності", ГО "Українська фундація безпекових студій", ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", ДП "Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького", ДУ "Офіс з розвитку підприємництва та експорту", ТОВ "Іссп тренінг центр", ТОВ "Хайдіз девелопмент", "Укрінформ", Львівська обласна військова адміністрація, Львівське КП "Міський центр інформаційних технологій", ТОВ "КПМГ-Україна".

Єдиним отримувачем коштів в рамках "Проєкту зміцнення спроможності Рахункової палати" є відповідно Рахункова палата.

Проєкт "Сприяння доброчесності у публічному секторі (Pro-Integrity)". Отримувачі: Секретаріат Кабміну, Нацагентство з питань державної служби, НАЗК, Держслужба фінансового моніторингу, "Академія фінансового моніторингу", ФДМУ, АТ "Українська залізниця", ГО "Технології прогресу", ГО "ТОМ 14", ГО "Центр протидії корупції", ГС "Підтримка діяльності всеукраїнської мережі доброчесності та комплаєнсу".

Проєкт "Демократичне врядування у Східній Україні". Отримувачі: Міністерство молоді та спорту, Запорізька міська рада, Ізюмська районна військова адміністрація (ВА), Кремінська міська ВА, Рубіжанська міська ВА, Гірська міська ВА, Управління з питань цивільного захисту Краматорської міської ради, Виконком Криворізької міської ради, м. Кривий Ріг, Кіровоградська обласна ВА, Львівська обласна ВА, КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Рубіжанської міськради, Полтавська обласна ВА, КНП "Рубіжанська центральна міська лікарня", Старобільська міська ВА, Черкаська селищна рада Дніпропетровської обл., Управління соцзахисту населення Лиманської міськради, Виконком Мирівської сільради Нікопольського району, Глеюватська сільрада Криворізького району, Карпівська сільська територіальна громада Дніпропетровської обл., Лихівська селищна територіальна громада Дніпропетровської обл., Нивотрудівська сільська територіальна громада Дніпропетровської обл., Сєверодонецька міська ВА, Святовасилівська сільська територіальна громада Дніпропетровської обл., Троїцька територіальна громада Павлоградського району, Царичанська селищна територіальна громада Дніпровського району Дніпропетровської обл., Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міськради, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Попаснянська міська ВА, Золочівска селищна ВА Харківської обл., Циркунівська сільська ВА Харківської обл., П’ятихатська об’єднана територіальна громада Кам’янського району Дніпропетровської обл., Чугуївська міська ВА Чугуївського району Харківської обл., Донецька обласна держадміністрація/ОВА, Харківська обласна держадміністрація/ОВА, Красноріченська селищна ВА Луганської обл., Куп’янська міська територіальна громада, Лозівська міська рада Харківської обл., Луганська обласна держадміністрація/ОВА, Лисичанська міська ВА, Миколаївська міська територіальна громада, Покровська міська ВА, Сватівська міська ВА, Старосалтівська селищна ВА, Вовчанська міська ВА Харківська обл., Благовіщенська міська рада Кіровоградської обл., Добровеличківська селищна рада Кіровоградської обл., Долинська міська рада Кіровоградської обл., Херсонська міська ВА, Херсонська обласна комунальна аварійно-рятувальна служба, Компаніївська селищна рада Кіровоградської обл., Куп’янська міська ВА, Кропивницька міська рада, ГО "Баба Елька", ГО "Центр досліджень соціальних перспектив Донбасу", Новомиргородська міська рада Кіровоградської обл., Новоукраїнська міська рада Кіровоградської обл., Олександрійська міська рада Кіровоградської обл., Петрівська селищна рада Олександрійського району Кіровоградської обл., Суботцівська сільська рада Кіровоградської обл., Святогірська міська ВА, ТОВ "Телерадіокомпанія "Радіо-Ера", ТОВ "Газета "МИГ", ТОВ "Слобідський край", Миколаївська міська рада, ГО "Криголам", ГО "Інтерньюз-Україна", ГО "Територія успіху", ГО "Український інститут міжнародної політики", Національна спілка журналістів України, Комунальна установа "Центр молодіжних ініціатив" Кам’янської міської ради Дніпропетровська обл., Департамент освіти Кам’янської міської ради Дніпропетровської обл., ГО "Антикризовий медіа-центр", ГО "Центр культурного розвитку "Тотем", БО "Українська освітня платформа", ГО "САМ ПІПЛ", Запорізька міська рада, ДП "Реінтеграція та відновлення", Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської обл.

Проєкт "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)". Отримувачі: виконавчі комітети Софіївської, Васильківської, Зеленодольської, Покровської, Царичанської селищних рад Дніпропетровської обл., Василівська міська рада Запорізької обл., Кушугумська селищна рада Запорізької обл., Оріхівська міська ВА, Чернігівська селищна рада Запорізької обл., Якимівська селищна рада Мелітопольського району, Нижньовербізька та П’ядицька сільські ради Івано-Франківської обл., Виконком Новоукраїнської міської ради Кіровоградської обл., Компаніївська та Новопразька селищні ради Кіровоградської обл., Помічнянська міська рада Кіровоградської обл., Баштанська міська рада, Березнегуватська селищна рада Миколаївської обл., Вознесенська міська рада, Галицинівська сільська рада Миколаївської обл., Снігурівська міська ВА, Шевченківська сільська рада Миколаївської обл., Широківська сільська рада Миколаївської обл., Вишнівецька селищна рада Тернопільської обл., Золотниківська сільська рада Тернопільської обл., Лановецька міська рада Тернопільської обл., Підволочиська селищна рада Тернопільської обл., Шумська міська рада Тернопільської обл., Великобурлуцька селищна ВА, Вільхівська сільська ВА., Дергачівська міська ВА, Куп’янська міська ВА, Липецька сільська ВА, Малинівська селищна рада Харківської обл., Мереф'янська міська рада Харківської обл., Оскільська сільська ВА, Виконавчий комітет Роганської селищної ради Харківської обл., Білозерська селищна ВА, Борозенська сільська ВА, Бериславська міська ВА, Великокопанівська сільська ВА, Калинівська селищна ВА, Високопільська селищна рада Херсонської обл., Дар’ївська сільська ВА, Кочубеївська сільська рада об'єднаної територіальної громади Херсонської обл., Милівська сільська ВА, Музиківська сільська рада Херсонської обл., Музиківська сільська ВА, Новоолександрівська сільська ВА, Присиваська сільська ВА, Чаплинська селищна ВА, Чорнобаївська сільська ВА, Гуляйпільська міська рада Запорізької обл., Комиш-Зорянська селищна рада Запорізької обл., Пологівська міська рада Запорізької обл., Великокучурівська сільська рада Чернівецької обл., Вижницька міська рада Чернівецької обл., Глибоцька селищна рада Чернівецької обл., Недобоївська сільська рада Чернівецької обл., Усть-Путильська сільська рада Чернівецької обл., Хотинська міська рада Чернівецької обл., Коропська селищна рада Чернігівської обл., Корюківська міська рада Чернігівської обл. Лосинівська селищна рада Чернігівської обл., Ніжинська міська рада Чернігівської обл., Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської обл., Сновська міська рада Чернігівської обл., Сосницька селищна рада Чернігівської обл., Тупичівська сільська рада Чернігівська обл., Асканія-Нова селищна ВА Херсонської обл., Балаклійська міська ВА, Лозівська міська рада Харківської обл., Печенізька селищна ВА, Слобожанська селищна рада Харківської обл., Чугуївська міська ВА, Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, Кочубеївська сільська ВА, Новорайська сільська ВА, Нововоронцовська селищна ВА, Тавричанська сільська ВА, Приютівська селищна рада Кіровоградської обл., Роганська селищна ВА, Широківська територіальна громада Запорізької обл., Станіславська сільська ВА, Старосалтівська селищна ВА, Великоолександрівська селищна ВА, Веселівська селищна рада Запорізької обл., Високопільська селищна ВА, Тягинська сільська ВА, Виконавчий комітет Знам'янської міської ради.

Проєкт "Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування (ГОВЕРЛА)". Отримувачі: ДСНС, Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування "Асоціація об’єднаних територіальних громад", Бродівська, Городоцька, Жидачівська, Жовківська, Золочівська, Рава-Руська міські ради Львівської обл., Добротвірська, Козівська, Оброшинська Сокільницька сільські ради Львівської обл., Диканська, Оржицька, Сенчанська селищні ради Полтавської обл., Лубенська, Миргородська міські ради Полтавської обл., Володимирська, Горохівська, Ківерцівська, Рожищенська міські ради Волинської обл., Боратинська, Вишнівська, Зимнівська, Локачинська, Любешівська, Шацька сільські ради Волинської обл., Волинська, Львівська, Полтавська, Житомирська, Рівненська, Закарпатська, Одеська обласні ВА, Арцизька, Балтська, Білгород-Дністровська, Болградська, Чорноморська, Кодимська, Южненська міські ради Одеської обл., Доброславська, Саф’янівська, Визирська сільські ради Одеської обл., Корецька, Костопільська, Острозька, Радивилівська, Сарненська, Здолбунівська міські ради Рівненської обл., Білокриницька, Гощанська, Клесівська, Рокитнівська селищні ради Рівненської обл., Іршавська та Виноградівська міські ради Закарпатської обл., Білківська, Буштинська, Довжанська, Горінчівська, Міжгірська, Полянська, Великобичківська та Ясінянська селищні ради Закарпатської обл., Чуднівська, Коростенська та Звягельська міські ради Житомирської обл., Черняхівська, Гришковецька, Іршанська, Хорошівська, Любарська, Тетерівська та Ємільчинська селищні ради Житомирської обл., Кіптівська сільська рада Чернігівської обл., ГО "Неурядова організація "Сучасний формат", Чернігівська обласна ВА, Носівська та Бобровицька міські ради Чернігівської обл., Козелецька, Срібнянська, Сухополов’янська, Талалаївська та Варвинська селищні ради Чернігівської обл., Лебединська, Охтирська, Роменська та Тростянецька міські ради Сумської обл., Сумська обласна ВА, Дубов’язівська, Чернеччинська, Липоводолинська, Попівська селищні ради Сумської обл., Харківська обласна ВА, Харківська міська рада, Ізюмська міська ВА, Барвінківська, Красноградська, Люботинська та Лозівська міські ради Харківської обл., Донецька, Краснокутська, Нововодолазька, Слобожанська та Височанська селищні ради Харківської обл., Миколаївська обласна ВА, Миколаївська міська рада, Новоодеська та Первомайська міські ради Миколаївської обл., Доманівська, Казанківська, Кривоозерська, Веселинівська, Воскресенська та Врадіївська селищні ради Миколаївської обл., Чернівецька обласна ВА, ГО "Агенція трансформацій "М.КЛАС", ГО "Волинський ресурсний центр", ТОВ "Центр інформаційних та аналітичних технологій", ГО "Інтерньюз-Україна", Київська обласна ВА, ГО "Асоціація молодіжних працівників України", ГО "Агентство з розвитку приватної ініціативи", ГО "Криголам", ГО "Мережа захисту національних інтересів "АНТС", ГО "Лабораторія законодавчих ініціатив", ГС "Коаліція реанімаційний пакет реформ", ГО "Центр політичних студій", БФ "Центр громадських ініціатив", Академія праці, соціальних відносин і туризму, Бучанська міська рада, Київська міська рада, ГС ВГО "Національна асамблея людей з інвалідністю України", ГО "Європейський діалог", ГО "Інститут миру і порозуміння", ГО "Гоулокал", Фонд розвитку громадських організацій "Західно-український ресурсний центр", "Асоціація міст України", ГО "Школа врядування", ГО "Комунікація для змін", ГО "Деспро", Балаклійська міська ВА, Куньєвська сільська ВА, Вільхівська сільська ВА, Роганська селищна ВА, Савинська селищна ВА, Циркунівська сільська ВА, Чкаловська селищна ВА, Борівська селищна ВА, Богодухівська та Чугуївська міські ради Харківської обл., Зачепилівська, Малоданилівська, Новопокровська, Олексіївська, Пісочинська та Шевченківська селищні ради Харківської обл., Вознесенська та Южноукраїнська міські ради Миколаївської обл., Арбузинська, Березанська, Братська, Бузька, Вільнозапорізька, Володимирівська, Єланецька, Коблівська, Мигіївська, Мостівська, Первомайська, Прибужанівська, Синюхино-Брідська, Софіївська, Степівська, Широківська сільські ради Миколаївської обл., Чернігівська міська рада, Сумська міська рада, ГО "Центр дослідження суспільства", ГО "Інститут Київська школа економіки", ГС "Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини", ГО "Сіверський інститут регіональних досліджень".

Проєкт "Відновлення та відповідальність через права людини (ПравоЗахист)". Отримувачі: Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Офіс Генерального прокурора.

Проєкт "Справедливість для всіх". Отримувачі: Державна судова адміністрація, МОН, Мінюст, Верховний Суд, Національна школа суддів, Вищий антикорупційний суд, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів, БО "Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги", ГО "Центр соціальної адаптації", ГО "Центр громадської активності "Сіті Хаб", ВГО "Асоціація правників України", ГО "Суспільство і право", ГО "Інститут суспільних ініціатив", БО "Благодійний фонд "Стіна", ГО "Всеукраїнська асоціація центрів надання адміністративних послуг", Луганська обласна громадська правозахисна жіноча організація "Чайка", ГО "Правова єдність", ГО "Чугуївська правозахисна група", Одеська обласна організація Всеукраїнської ГО "Комітет виборців України", ГО "Асоціація слідчих суддів України", ГО "Товариство "Український народний дім", ГО "Асоціація жінок-юристок України "Юрфем", ГС "Українська академія медіації", ГО "Асоціація сімейних медіаторів України", ГО "Фокус права", ГО "Фонд розвитку підприємництва та реалізації бізнес-ідей", ГО "Інститут прикладних гуманітарних досліджень", ГО "Всеукраїнська правозахисна організація "Юридична сотня", ГО "Трус Хаундс".

Проєкт "Молодь як провідник української національної ідентичності". Отримувачі: БО "Українська освітня платформа", ГО "Центр "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності", Долинська міська рада, ГО "Молода нація", Славутицька міська рада, ГО "МОЛОДЬ.СЛАВ.ЮА", Лозівська міська рада Харківської обл., ГО "За Лозівщину!", Борівська селищна рада, ГО "Фонд розвитку Борівської громади", Каховська міська територіальна громада Херсонської обл., ГО "Фонд розвитку Каховської громади", ГО "Атланти", Рівненська міська територіальна громада, "Рівненська обласна бібліотека для молоді", ГО "Агенція сталого розвитку міста", ГО "Горностаївське громадське формування з охорони громадського порядку "Січ", ГО "Аналітичний центр розвитку міста "ЗЕОН", Здолбунівська міська рада, ГО "Молодь ТутСарата", Саратська селищна рада, Петрівська сільська територіальна громада, Міжнародна БО "Партнерство "Кожній дитині", "Централізована бібліотечна система", "Виноградівська публічна бібліотека", "Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України", Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка, Кіровоградська обласна бібліотека для молоді ім. Є. Маланюка, Управління культури та туризму Олександрійської міської ради, Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради, Централізована бібліотечна система Хмельницької міської територіальної громади, Бурштинська міська територіальна громада, Коломийська міська рада, Солотвинська селищна рада, Богородчанська селищна рада, Білоцерківська міська територіальна громада, Васильківська міська рада, Височанська селищна рада, Слобожанська селищна рада, Гощанська селищна рада,

Острозька міська рада, Виконавчий комітет Чорноморської міської ради, Подільська міська територіальна громада,

Рожищенська міська рада, Батівська селищна рада, Довжанська сільська рада, БО "Благодійний фонд "Співдія", ГО "Будуємо Україну Разом", ГО "Охтирський молодіжний центр", ГО "Розвиток разом", ГО "Пікс Лаб", Бородянська селищна рада, ГО "Вільні калуські люди", "Рівненська обласна бібліотека для молоді", ГО "Креативний простір Креденц", "Вінницький обласний молодіжний центр "Квадрат", "Молодіжний центр Чернівців "Резиденція молоді", ГО "Молодіжний центр Дніпра", "Центр молодіжних ініціатив" Кам’янської міської ради, ГО "Молодіжний центр Кіровоградської обл.", ГО "Молодіжний ресурсний центр Нові крила", ГО "Молодь 3.0", Переяславська міська рада, ГО "Переяславський клуб "Джура", Великодимерська селищна рада, Первомайська, Шевченківська, Галицинівська сільські ради Миколаївської обл., Апостолівська міська рада, Широківська сільська рада, Гостомельська селищна ВА, підприємство "Системні рішення", ТОВ "Зе ван інновейшен вотер текнолоджіс", Фермерське господарство "Володар-С", "Інститут модернізації змісту освіти", Національний банк України, ГО "Молодвіж", ТОВ "Бренд руміо", ТОВ "Київмюзікфільм", 33 фізичні особи-підприємці.

Проєкт "Місцеве спостереження за виборами та політичними процесами". Кошти в рамках його реалізації отримала ГО "Громадська мережа "ОПОРА".

Проєкт "Програма ефективної та відповідальної політики (U-RAP) (Компонент ІІІ)". Отримувачі: ЦВК, НАЗК.

В рамках проєкту "РАДА: наступне покоління" реципієнтами виступили Управління справами Апарату ВРУ, Секретаріат Кабміну, Дослідницька служба ВРУ.

Напрям другий - " Економічний розвиток "

Проєкт "Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО)". Отримувачі коштів: Всеукраїнська асоціація громад, ПП "Консультаційний центр АВМ 3", ГС "Асоціація керованого запилення "БІСАГРО", ТОВ "Агрофокус", ТОВ "АГГІК", ТОВ "Нікдарія", ТОВ "Кооператив агровесна", ТОВ "Аврора", ПП "Консультаційний центр АВМ 2", ГС "Ю-Фуд", Державна дослідна станція птахівництва Національної академії аграрних наук, ПП "Аскон", ТОВ АГАТ-ПІВДЕНЬ", ПрАТ "Компанія "БАСТІОН", ГО "Херсонська обласна сільськогосподарська дорадча служба", ТОВ "Агрофірма "ОЛЬВІЯ", ГО "Запорізький інформаційно-консультаційний центр "Агро-Таврія", ТОВ "Акваферма тилігул", ФГ "Лада 2008", СТОВ "СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПО РОЗВЕДЕННЮ ЦІННИХ ВИДІВ РИБ "МЖА", ТОВ "Центр підтримки експорту КТПП", ТОВ "Медик Ведмедик", Фонд розвитку громадських організацій "Західно-український ресурсний центр", ТОВ "Стодола", ТОВ "АГ-БАГ-УКРАЇНА", ТОВ "Деснянські зорі", ФГ Фортуна-Агро-V, ОСОК "Господар", ТОВ "ХПП Добронадіївське", ТОВ "Кам’янка-Бузький комбікормовий завод", ТОВ "ТД "СПГ-Партнер", ТОВ "Традекс Агрі", БО "Львівська аграрна дорадча служба", ТОВ "Перший органічний розсадник", ТОВ "ЮТЕКА", СОК "Зерновий", ТОВ "Адама Україна", ТОВ "АГКОД", ТОВ "АГРО АРЕНА", ТОВ "АГРОФІРМА ІМ ШЕВЧЕНКА", ТОВ "Агроплюс 2006", ТОВ "Агрофірма "Світанок", ТОВ "АПОГЕЙ АГРО", ТОВ "БАДВАСИ", ТОВ "КЕАРФІЛД", ТОВ "Перший кооперативний елеватор", ТОВ "Ков’ягівське", ТОВ "Полісся – Гарант", ГО "Ю-Фуд", ТОВ "Українська Елеваторна Компанія", ТОВ "УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК", ТОВ "Урочище Журавське", ФГ "Аделаїда", ТОВ "Агро-Любар", ТОВ "Агріко Україна", ТОВ "Фірма "Династія", ТОВ "МЕГА КОРМ", Організація водокористувачів "Перша", ТОВ "Вілія-Продукт", Організація водокористувачів "Вода життя", ТОВ "Стронг Енерджі Захід", ТОВ "ЯВІР-ІНВЕСТ", СТОВ "Воля", СОК "Дари Берегівщини", СК "Файна Поляна", ФГ "ВОДОЛІЙ-55", ТОВ "МАЯК-3", ТОВ "Лохвицький комбікормовий завод", ТОВ "Органік Стандарт", ТОВ "ЛАТІ АНАЛІТІК", ТОВ "Д-МІКС", ТОВ "ФРЕНДТ", ТОВ "СМАРТФАРМІНГ", ТОВ "Агрілаб", ТОВ "Центр інновацій та цифрових трансформацій бізнесу", ТОВ "СОУЛ КАПІТАЛ", ГС "Борошномели України", ТОВ "АБМ-ТРЕЙД", ПрАТ "Концерн Хлібпром", ТОВ "Рено", ТОВ "Агро-Юг-Сервіс", ТОВ "Фірма ДІАМАНТ ЛТД", ТОВ "Мовер Міл", ТОВ "ТД Ельдорадо", ТОВ "Компанія "Укрбакалія", ПП "Експрес", ТОВ "Джі Пі Агро", Іванівська сільська рада Чернівської обл., Остерська міська рада Чернівської обл., ТОВ "Херсонземпроект", Організація водокористувачів "КВІТУЧІ ЛАНИ", ТОВ "ФК "АКТІВІТІС", Солоницівська селищна рада Харківської обл., Роганська селищна військова адміністрація Харківської обл., Пісочинська селищна рада Харківської обл., ГО "Асоціація фахівців землеустрою України", ТОВ "ВКФ ВЕЛИКОМ", ТОВ "ДИКАНЬКАМЛИН", ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ", ТОВ "СТОЛИЧНИЙ МЛИН", ПП "ВІЛІС", ТОВ "АГРОТРЕЙД-2000", Терезинська селищна рада Київська обл., ТОВ "НОВОУКРАЇНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ", Організація водокористувачів "СИЛЬНА ВОДА", ГО "Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу", ТОВ "Захід Агробізнес", ТОВ "Агроресурс-А", ТОВ "Хімагромаркетинг", ФГ "Едем", БО "Благодійний фонд "СУПЕРЛЮДИ", ПП "ОЛІЯР", ТОВ "Нормагро", ТОВ "Божківський комбікормовий завод", організації водокористувачів "Лесині джерела", "Рацівська", "Квітневе джерело", "Чорнявська меліоративна зрошувальна система", "Довгалівська", "Інгулецька", "НАГІРНЯНСЬКИЙ ЛАН", "ОРЛОВСЬКИЙ ЛАН", "РЕЙН", "ЩЕДРА ЗЕМЛЯ", "АКВА ЛАЙФ", "ДЖЕРЕЛО 1" та "ЛИМАНЕЦЬКА", ТОВ "МАКОШ МІНЕРАЛ", ТОВ "АГРІАНАЛІТИКА", ТОВ "ТЕРРА", ГО "ЛІН ІНСТИТУТ УКРАЇНА", ТОВ "РІКОН-ЛАЙН", ТОВ "Агрофірма "Відродження", ФГ "Колос", ПП "ЛЮКС-ОЙЛ", ГО "Офіційна сільськогосподарська дорадча служба", ТОВ "Ліон Логістік Україна", ГО "Сільськогосподарський дорадчий центр "Фермерська країна", адвокатське об’єднання "МОРІС ГРУП", ГО "Одеська обласна сільськогосподарська дорадча служба "Центр розвитку та правової підтримки села", ТОВ Фірма "Астарта-Київ", ТОВ "Астарта Агро Протеїн".

Проєкт "Програма Місії USAID в Україні "Врожай". Отримувачі: Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування "Всеукраїнська асоціація громад", Індивідуальні фермери, університети, науково-дослідні установи, організації водокористувачів, сільськогосподарські асоціації, національні та місцеві громадські організації, обласні та місцеві адміністрації та інші реципієнти, які будуть визначені на основі конкурсного відбору

Проєкт "Економічна підтримка України". Отримувачі: Державна митна служба, Ставненська сільська рада Ужгородського району Закарпатської обл., ТОВ "Баришівська зернова компанія", ТОВ СП "Нібулон", ТОВ "Девелопмент Рені Термінал", Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури, ДП "Адміністрація морських портів України", ДП "Ренійський морський торговельний порт", ТОВ "Злата-Трейд", ТОВ "Урочище Журавське", ПП "Фенікс Агро", ТОВ "Так-Агро", ТОВ "ДВК", ТОВ "Лебідь Агро", ТОВ НВА "Перлина Поділля", ССТ "ТГДСБ Чорнобиль", АТ "Українська залізниця", ГО "Українська Академія лідерства", Виконавчий комітет Нововолинської міської ради, ТОВ "ЗЕРНО АГРО-ТРЕЙД", ТОВ "АЛМЕЙДА ГРУП", ТОВ "АР Бориспіль", ТОВ "Чернігівська індустріальна молочна компанія", ТОВ "Аскет Шиппінг", ТОВ "Добродія Трейд", МПП Фірма "Ерідон", ТОВ "УЗТК ТРЕЙД", ТОВ "НІДЕРА АГРО", ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА ЛОГІСТИКА", ТОВ "СІГНЕТ-ЦЕНТР", ТОВ "НВФ "УРОЖАЙ", ТОВ "Трайгон Фармінг Харків", ТОВ "Суффле Агро Україна", ТОВ "Гарна Логістика", ТОВ "ТРАЙГОН-ЕКСПОРТ", ТОВ "Еліксир Україна", ДП "Морський торговельний порт "Південний", ДП "Ізмаїльський морський торговельний порт", ТОВ "АГРО-ОРМС", ФГ "КУШПІТ", СТОВ "АГРОКО", ПП "Агрофірма "Дзвони", ТОВ "Кищенці", ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП", Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій, Волинській Закарпатській, Одеській та Чернівецькій обл., ТОВ НВФ "Мікрохім", Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Національний університет "Львівська політехніка", ТОВ "ТОП ЛІДЕР", Українська зернова асоціація, Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу", ТОВ "АгроКІМ", ТОВ "Н’ЮНІТ", ТОВ "Агрофірма "Іванівка АГ", ТОВ "Спайк Маркетинг", ТОВ "Завод Кобзаренка", ТОВ "Річковий порт "Орлівка", ГО "Лін Інститут Україна", ТОВ "КранТехЕлектро", Фонд Розвитку Громадських Організацій, "Західно-Український Ресурсний Центр", ГО "Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу", ТОВ "Агропромислова компанія "Магнат", ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ", ТОВ "Традекс Агрі", Кролевецька міська рада Сумської обл., Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської обл., Кривоозерська селищна рада Миколаївська обл., Білгород-Дністровська міська рада, Болградська міська рада Одеської обл., Виконавчий комітет Бродівської міської ради, Доброславська селищна рада, Кодимська міська рада, Виконавчий комітет Новоодеської міської ради, Первомайська міська рада, Жовківська міська рада, Костопільська міська рада, ФГ "Органік Сістемс", ТОВ "НОВОТЕХ-ТЕРМІНАЛ", ТОВ "Бруклін-Київ", Приватне Мале Підприємство "Дайяна", Ізюмська міська ВА, Лубенська міська рада Полтавської обл., Селянське фермерське господарство "Україна".

Проєкт "Інвестиції для стійкості бізнесу". Отримувачі: "Незалежна асоціація банків України", Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, НКЦПФР, Міністерство економіки, ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", Національний банк України, Фонд розвитку підприємництва, ПАТ "Національний депозитарій України", ТОВ "Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві", АТ "Державний ощадний банк України", ПрАТ "Страхова компанія "Універсальна", АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", АТ "ОТП БАНК", ТОВ "КАРАТ", ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТІВІТІС", ТОВ "ЮТЕРМ Україна", ТОВ "СУЗІР’Я ЦЕНТР", ТОВ "БЕСТ ЛІЗИНГ", ТОВ "Торгівельний дім "Дельта", ТОВ "ВКМЗ "ФАСАД", ТОВ "Фавор", ТОВ "Югфуд", ТОВ "ТПК-ЦЕНТР".

Проєкт "Конкурентоспроможна економіка України". Отримувачі: Державна регуляторна служба, Міністерство економіки, ДУ "Офіс з розвитку підприємництва та експорту", Мінцифри, Міністерство фінансів, ПАТ "Експортно-кредитне агентство", ТОВ "Грегорі", ДУ "Фонд розвитку інновацій", Департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації, Львівська міська рада, Рівненська обласна ВА, ГС "Національна туристична організація України", ТОВ "Бродерікс Україна", ГО "Хаб під Парасолею", ГО "Сам Піпл", ГО "Центр протидії корупції", ГС "Юкрейніан Фуд Мануфекчерез Алайнс", Асоціація "ІТ Компаній Вінниці", ДУ "Офіс із залучення та підтримки інвестицій", "Український католицький університет", ГО "Освітньо-виробничий кластер", ТОВ "Кінлі", ГО "Львів Тех Кластер", ГО "Львівський меблевий кластер", ГС "Діджитал Юкрейн", ГС "Український Кластер Автобудування та Мобiльності", ТОВ "Фуд Воркс", ТОВ "Атон Сервіс", Асоціація "Львівський Кластер Інформаційних Технологій та Бізнес-послуг", ТОВ "ОЛВУД", ТОВ "Рівненська продуктова компанія", ТОВ "АРАМІС", ГС "Меблевий Кластер Рівненщини", ГО "Вінницький Клуб Ділових Людей", ТОВ "ЕСПЕР", ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГАЛИЦЬКА СВІЖИНА", ТОВ "ДЕУС РОБОТС", ТОВ "Термо-Ізол", ТОВ "Сахара", ТОВ "ВОРСКЛА-МОДА", ТОВ "ПЕТ Технолоджиз", ТОВ ВЗ "Горизонт", ТОВ "Промавтоматика Вінниця", ТОВ "ДЖИ ЕФ ЕС", ТОВ "Зе Гуд Пластік Компані Україна", ТОВ "КВІТКА ПРО", ТОВ "Юджин ЛТД", ТОВ "ВП "Моторімпекс", ТОВ "ВУД ІНТЕРНАЦІОНАЛ", ТОВ "РЕНОПЛАСТ", ТОВ "ВБК "Еліт-Проектбуд", ТОВ "РОСТ", ТОВ "Торговий Дім "Фреш Маркет", ГО "Прометеус", ТОВ "Рібас Хотелс Груп", ТОВ "К.ТЕКС", Приватне багатопрофільне підприємство "Вимал", ПрАТ "ТерА", ТОВ "ДИВЕТРО", ТОВ НВП "РІЧ", ТОВ "Фабрика бакалейних продуктів", ТОВ "С-Інжиніринг", ПрАТ "Дубенський завод гумово-технічних виробів", ТОВ "Завод Євроформат", ТОВ "Гютерсон Україна", ТОВ "Оріон.Груп", ТОВ "Вармхаус Груп", ТОВ "ЦІТІУС С", ТДВ "Стрий Авто", ТОВ "Телекомунікаційні Технології", ТОВ "Зерновий Дім", ТОВ "ДейріКо", ТОВ "НЕВЕРДАРК", ПрАТ "Мономах", ТОВ "ФДМ БУД", ТОВ "Спецтехоснастка", ТОВ "Велотрейд", ТОВ "Сумська м’ясна компанія", ТОВ "Техно-Друк", ТОВ "Віконенко", ТОВ "Меткаспостач", ТОВ "ТК-Домашній текстиль", ПрАТ "Львівський холодокомбінат", ТОВ "Холдингова компанія "Енергомонтажвентиляція", ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство Паритет-К", ТОВ "Артметал Україна", ТДВ "Львівагромашпроект", ТОВ "Ріва-Сталь", ТОВ "Завод Укрбудмаш", ПП "Рекламне агентство "Сітіарт", ТОВ "Експрес Пружини", ТОВ "АВМ АМПЕР", ТОВ "СавВАТС", ТОВ "Науково-виробниче об’єднання "Союзенергомаш", ТОВ "Завод Кобзаренка", ТОВ Виробнича комерційна фірма "Електропромремонт", ТОВ "Д Лайт", ТОВ "Армакс МГ", ТОВ "Бренд Стратегія", ГС "Альянс Українських Експортерів", ГО "Фундація Інституційного Розвитку", ТОВ "Завод Спеціального Обладнання", ТОВ "Бембі", ГО "Україна Фуд Нація", ФГ "Органік Сістемс", ТОВ "Лемберг Беттері", ТОВ "Листпак", ТОВ "ЕКСТРІМ ЛТД", ТОВ "Стілнет", ТОВ "Компанія "Фуд Пак", ТОВ "СЕМ ЕКОПАК", ТОВ "Полістіл", ТОВ "Коллар Компані", ТзОВ "Українська фабрика сталевих продуктів", ПП "ВКП "АРІЯ-Україна", ПрАТ "Полтавський алмазний інструмент", ТОВ "Меблевий стандарт", ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", ТОВ "Вікналенд", АТ "Черкаський автобус", ТОВ "Лебединський деревообробний комбінат", ТОВ "Еверласт", ТОВ "Велес-Агро ЛТД.", ТОВ "Белуко", ТОВ "ПК "ПОЖМАШИНА", ПП "ІННАТЕКС", ТОВ "Склоресурс", ТОВ "Уайт Бокс Уоркшоп", ТОВ "ТІКПАК", ТОВ "Домінік 777", ТОВ "Білоцерківський завод "Трібо", ТОВ "Київський завод ПТО", ТОВ "ГРІН КУЛ", ТОВ "Екорембуд", ТОВ "Завод Промлит", ТОВ "ТРЕЙД МАСТЕР ГРУП", ТОВ "АЛЬБА БОАТ", ГО "Самі Едюкейшн", ТОВ "РЕФАБ", ФГ "Еко Беррі", ТОВ "Сузір’я Центр", ТОВ "Гудевас", ТОВ "Торговий Дім "Теплоцентр", ТОВ "Екта-Пром", ТОВ "Футуро Трейд", ТОВ "Завод пакувального обладнання "Термо-Пак", ТОВ "Спільне підприємство "Укрінтерм", ПрАТ "Богуславська сільгосптехніка", ТОВ "Вінмашпостач", ТОВ "ПЕТМАЙСТЕР", ТОВ "ШИЛЗ", ТОВ "Континент-Груп", ТОВ "Меблі - Техностиль", ТОВ "Валтекс", ТОВ "ЮТЕРМ Україна", Запорізька торгово-промислова палата, ПП "ДЕЛІЦІЯ +", ПП "Транс-Авто-Д", ПрАТ "Тернопільський молокозавод", ТОВ "Сітка Захід Україна", ТОВ "Рибоконсервний завод "Південний", ТОВ "Планета Пластик", ТОВ "ДЮНА-ВЕСТА", ТОВ "Компанія "Юнівест Маркетинг", ТОВ "ЕКО-СНЕК", ПП "Науково-виробнича фірма "VD MAIS", ТОВ "МВ Стеллар", Приватне науково-виробниче підприємство "Мікротех", Асоціація підприємств-виробників техніки та обладнання для агропромислового комплексу "Украгромаш", ТОВ "ЛЕКОРНА", ПрАТ "Виробничо-комерційна фірма "ЛЕСЯ", ТОВ "Морган Феніче", ПрАТ "Стальканат", ТОВ "ТАЙЛ", ТОВ "Кормотех", ПП "Виробничо-торгова компанія "Лукас", ТОВ "Промислово-будівельна група Ковальська", ТОВ "Світ Лайф Компані", ТОВ "Нова-Пак", ТОВ "Виробниче підприємство "Інєгва", ТОВ "КОФІС", ТОВ "САНІМЕД-М", ПП "Компанія "Софторг".

Проєкт "Діяльність у рамках реформи державних підприємств України". Отримувачі: Міністерство економіки, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерство фінансів, Фонд державного майна, АТ "Прозорро. Продажі", Фастівська міська рада, Макарівська селищна рада, Бишівська сільська рада, ГО "Інтерньюз-Україна".

Проєкт "Діяльність з проведення аудиту прямої бюджетної підтримки Уряду України за проектом USAID". Отримувач лише один - Міністерство фінансів.

Напрям третій - " Критична інфраструктура "

"Проєкт енергетичної безпеки України". Отримувачі: Міністерство енергетики, КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО", концерн "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ", ПрАТ "Укргідроенерго", ПрАТ "НЕК "Укренерго", ДП "Гарантований покупець", ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", АТ "Миколаївобленерго", АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО", ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі",КП "Теплоенерго" Кременчуцької міської ради, КП "Полтаватеплоенерго", КП "Вінницяміськтеплоенерго", КП "Теплокомуненерго", АТ "Укрзалізниця", АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", АТ "Херсонгаз", КП "Херсонтеплоенерго", КП "Житомиртеплокомуненерго", КП "Білоцерківтепломережа", КП "Полтаватеплоенерго", КП "Васильківтепломережа", КП "Хмельницьктеплокомуненерго", КП "Броваритепловодоенергія", КП "Харківські теплові мережі", КП "Миколаївоблтеплоенерго", КП "Донецьктеплокомуненерго", АТ "Енергоатом", АТ "Нафтогаз України", АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртрансгаз", ДП "Нафтогазбезпека", КП "Теплоенерго", КП "Міськтепловодоенергія", ДКП "Луцьктепло", АТ "Облтеплокомуненерго", КП "Дубнокомуненергія", КП "Тепловик", Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури, ПАТ "Запоріжжяобленерго", АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО", АТ "Харківобленерго", КП "Львівтеплоенерго", КП "Львівводоканал", КП "Полільськтеплокомуненерго", КП "Лозівськтеплоенерго", КП "Вінницяоблтеплоенерго", КП "Ізюмські тепломережі", КП "Чугуївтепло", АТ "Херсонська ТЕЦ", КП "ІЗМАЇЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО", КП "Балаклійські теплові мережі", КП "Южтеплокомуненерго", КП "Павлоградтеплоенерго", КП "Черкаситеплокомуненерго", КП "Тернопільміськтеплокомуненерго", ПрАТ "Київводоканал", КП "Чернігівводоканал", АТ "Херсонобленерго", ТОВ "Газорозподільні мережі України", ДП "Уквугілля", ТОВ "ІНФОКС", АТ "Оператор ринку", ПАТ "Харківська ТЕЦ-5", ТОВ "Кременчуцька ТЕЦ", Трипільська ТЕС ПАТ "Центренерго", ДСП "Чорнобильська АЕС", ПрАТ "МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ", ПАТ "Донбасенерго", ПАТ "Укртатнафта", КП "Прилукитепловодопостачання", ТОВ "Рівнетеплоенерго", КП "Бердичівтеплоенерго", КП "Червоноградтеплокомуненерго", КП "Глухівський тепловий район", КП "Ладжитлосервіс", КП "Нововолинськтеплокомуненерго" КП "Ромникомунтепло", КП "Стрийтеплоенерго", КП "Володимиртепло", КП "Вишнівськтеплоенерго", КП "Білгород-Дністровськтеплоенерго", КП "Міськводоканал", КП "Полтававодоканал", КП "Водоканал", ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО", ПАТ "Укрнафта", КП "Обухівтеплотрансбуд", ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ", АТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО", АТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО", КП "Компанія "Вода Донбасу", КП "Міськводоканал", КП "Чернігівводоканал", КП "Чорноморськводоканал", КП "Дніпро-Кіровоград", КП "Зеленодольський міський водоканал", КП "Житловик", КП "Шостка Міськсвітло", Київська міська клінічна лікарня швидкої допомоги, Обухівська багатопрофільна лікарня, Миколаївська обласна клінічна лікарня", Шосткинська центральна районна лікарня, Сумський обласний клінічний кардіологічний центр, Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, Держагентство з енергоефективності та енергозбереження, Славутицька міська рада.

Проєкт "Забезпечення енергопостачання, підвищення стійкості та сполучення (SPARC)". Отримувачі: Міністерство енергетики, підприємства, організації, що здійснюють діяльність у сфері енергетики та теплопостачання.

Проєкт "Прозорість енергетичного сектору". Отримувачі: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ГО "ДІКСІ ГРУП".

Проєкт "Програма підтримки відновлення України" надавав фінансування Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури.

Напрям четвертий - "Охорона здоров ’ я"

Проєкт "Підтримка реформи охорони здоров’я". Отримувачі: МОЗ, Національна служба охорони здоров’я.

Проєкт "Безпечні, фінансово доступні та ефективні лікарські засоби для українців (Безпечні та доступні ліки) - SAFE Med". Отримувачі: Міністерство охорони здоров’я, Національна служба здоров’я, ДП "Медичні закупівлі України", ДУ "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України", ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України", ДП "Електронне здоров’я", Держслужба з лікарських засобів та контролю за наркотиками, "Одеська обласна база спеціального медичного постачання", Миколаївська обласна база спеціального медичного постачання, обласні центри контролю та профілактики хвороб МОЗ, КП "Аптечне об’єднання "Фармація", ОКП "Фармація".

Проєкт "Розбудова стійкої системи громадського здоров’я". Отримувачі: ДУ "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України", БО "Центр психічного здоров’я і травматерапії "Інтеграція", ГО "Безбар’єрність", ГО "Асоціація фахівців з розв’язання конфліктів та соціальної і психологічної підтримки "Слова допомагають", Всеукраїнська БО "Конвіктус Україна", ГО "Простір Можливостей", БО "Благодійний фонд "Центр взаємодопомоги "Спасемо Україну", БО "Світло надії", БО "Фонд Горіховий дім", ГО "Ми з України", ГС "Коаліція за вакцинацію", ГО "Повернись до мирного життя", БО "Благодійний фонд "Коло сім’ї", КНП "Овруцький центр первинної медико-санітарної допомоги", ГО "Ресурсний центр "Лісова поляна", КП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Кролевецької міської ради, ГО "Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров’я", ГС "Національна психологічна асоціація".

Проєкт "Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні". Отримувачі: КНП "Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр", КП "Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер", ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ", КНП "Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер", КНП "Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер Черкаської обласної ради", КНП "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр", КНП "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб", КНП "Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр", КНП "Фтизіопульмонологічний медичний центр", КНП "Кіровоградський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр Кіровоградської облради", ДУ "Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ", ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ", КНП "Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр", КП "Рівненська обласна інфекційна лікарня", КНП "Вінницький обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр", обласні центри контролю та профілактики хвороб МОЗ, КНП "Чернігівська обласна лікарня", Городнянська міська рада, Глибоцька селищна рада, КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги", Царичанська селищна рада, Городенківська міська рада, КНП "Городенківська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування", КП "Городенківський некомерційний центр первинної медичної допомоги", Макарівська селищна рада, КНП "Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування", КНП "Макарівський центр первинної медико-санітарної допомоги", Решетилівська міська рада, КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської обл.", КНП "Дубровицька міська лікарня", Дубровицька міська рада, КНП "Дубровицький центр первинної медико-санітарної допомоги", Хмільницька міська рада, КНП "Хмільницький центр первинної медико-санітарної допомоги", КП "Горохівська багатопрофільна лікарня Горохівської міської ради", Горохівська міська рада, КНП "Горохівський центр первинної медичної допомоги", КНП "Іваничівська багатопрофільна лікарня", КНП "Іваничівський центр первинної медико-санітарної допомоги", Виконавчий комітет Звягельської міської ради, КНП "Звягельська багатопрофільна лікарня",

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги", Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації, КНП "Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської обласної ради", КНП "Хмельницький обласний фтизіопульмонологічний медичний центр", КНП "Луганський обласний медичний центр соціально небезпечних інфекційних хвороб", КНП "Регіональний клінічний фтизіопульмонологічний медичний центр", КНП "Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр", КНП "Обласний протитуберкульозний диспансер", КНП Харківської обласної ради "Обласний фтизіопульмонологічний центр", обласне КНП "Чернівецький обласний медичний центр соціально значущих хвороб", КП "Волинська обласна інфекційна лікарня".

Проєкт "Впровадження інновацій для лікування TБ в Україні". Отримувачі: КНП "Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер", КНП Харківської обласної ради "Обласний протитуберкульозний диспансер № 1", КНП "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр", КНП "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб".

Проєкт "Інновації для подолання епідемії ВІЛ". Отримувачі: ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України", БО "100 відсотків життя Івано-Франківськ", БО "Благодійний фонд Український ресурсний центр", ГО "Істок", БО "100 відсотків життя. Київський регіон", БО "Сто відсотків життя. Черкаси", ГО "Синергія душ", ГО "АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ", БО "100 відсотків життя Дніпровський регіон", БФ "Нехай твоє серце б’ється", БО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД", БО "Світло Надії", БО "Вільна Зона", БО "Чернігівське відділення Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІД", БО "Мережа 100 відсотків життя Дніпро", БО "Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя", Кіровоградське обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації "Мережа людей, які живуть з ВІЛ".

Проєкт "REACH 95: Доступність якісних послуг з ВІЛ в закладах охорони здоров’я Україні". Отримувачі: ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України", Департаменти та управління охорони здоров'я: Миколаївської, Полтавської, Закарпатської, Житомирської, Кіровоградської, Черкаської, Чернігівської, Херсонської, Львівської, та Дніпропетровської ОДА.

Проєкт "Реабілітація в Україні (Rehab4U)". Фінансування отримав Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького.

Напрям п’ятий - " Перехідний період та гуманітарна допомога "

Проєкт "Зміцнення громадської довіри (UCBI - 4)". Отримувачі: Міністерство економіки, Харківська міська рада, Запорізька міська рада, Управління освіти Новобаварського району Харківської міської ради, Департамент цивільного захисту Харківської ОДА, Управління з питань цивільного захисту Краматорської міської ради, Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти", АТ "Укрзалізниця", Виробничий підрозділ "Одеська об’єднана дирекція залізничних перевезень", Головне управління ДСНС у Харківській області, Аварійно-рятувальний загін спецпризначення ДСНС у Сумській області, Виконавчий комітет Новомиколаївської сільської ради, Білозерська селищна рада, Миколаївська селищна рада. Громадські організації: "Добробат – добровольчий будівельний батальйон", "Платформа розвитку міста", "СПІЛЬНО ХАБ", "Я і моя школа", "Фестиваль сучасного мистецтва "Гогольфест" "Консультаційний центр підтримки малого та середнього бізнесу", "Місто розумних", "Українська Правда", "Простір рівних можливостей", "Розвиток бізнес-сектору України", "Центр навчання і освіти дорослих "Південь", "Медіагрупа "Накипіло". Радіо", "ДІІ-Україна", "Інститут Просвіти", "СХІД", "Ре:Освіта", "Кримський центр ділового та культурного співробітництва "Український дім", "Центр громадських ініціатив "Донбас", "ЗМІ-НИ Кривий Ріг", "Центр вивчення реформ", "Харківський Медіа Хаб", "Українська асоціація культурологів – Львів", "Ресурсний центр громадських ініціатив", "РОБИМО", "ІНСАЙНС", "Фонд сталих медіа", "Момент міцності". Благодійні організації: "Українська освітня платформа", "Координаційний гуманітарний центр", "БФ "Відновлення України", "БІХАЙНД БЛУ АЙЗ ФАУНДЕЙШН", БФ "Солом’янські котики", "Благодійний фонд "За Херсонщину", "Благодійний фонд "Крила Фундейшн", "Міжнародний благодійний фонд "Сейвд", Херсонський обласний благодійний фонд "Об’єднання". Комунальні установи та підприємства: КП "ІННОВАТОР", Офіс реформ Харкова, "Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів" Запорізької обласної ради. Приватні компанії: "Актив-Груп", "ЮНЕЙШН" та "МКК".

Що далі

28 січня Держдеп США переглянув своє рішення про призупинення фінансування програм USAID, запровадивши низку винятків. Передусім вони поширюються на гуманітарні програми, які надають "основні життєво важливі ліки, медичні послуги, їжу, житло і допомогу на прожиття, а також витратні матеріали і розумні адміністративні витрати, необхідні для надання такої допомоги".

Напередодні видання The New York Times написало, що рішення про призупинення фінансування деяких програм USAID може призвести до передчасної смерті понад 600 тисяч людей лише у Південноафриканській Республіці, які не зможуть вчасно та у повному обсязі отримати лікування від ВІЛ.

Схоже, що важливість фінансування USAID розуміють і в Офісі президента. Зрештою, саме за кошти США реалізується й державна програма "Ти як?" під патронатом першої леді Олени Зеленської. Напередодні заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук анонсувала "предметні консультації" зі США щодо відновлення фінансування гуманітарних проєктів.

Водночас президент Володимир Зеленський доручив уряду визначитися з переліком пріоритетних програм, фінансування яких можна було б здійснювати з державного бюджету.

"Частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам, частину – обговоримо з європейцями та американцями", – сказав Зеленський.