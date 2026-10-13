Двотисячні вже в гаманцях: НБУ розповів, скільки нових банкнот увели в обіг

Із 4 вересня до 1 жовтня Національний банк увів у готівковий обіг близько 400 тисяч банкнот номіналом 2000 гривень.

Про це повідомив НБУ.

Їхня загальна сума становить близько 700 млн грн. Кількість і суму Нацбанк наводить округлено — це дані про банкноти, введені в обіг, а не про весь надрукований тираж.

НБУ

Новий номінал поки найрідкісніший: на двотисячні припадає 0,01% загальної кількості банкнот в обігу. Найпоширенішими залишаються купюри по 500 гривень — їхня частка становить 25,3%.

Загалом станом на 1 жовтня в Україні перебувало в обігу 973 млрд грн готівки. Від початку року ця сума зросла на 46,7 млрд грн, або на 5%.

Нагадаємо:

Нацбанк презентував нову банкноту у 2000 грн на початку липня,щоб надати можливість банківським і небанківським установам вчасно налаштувати своє обладнання , а громадянам та бізнесу – ознайомитися з дизайном та елементами захисту цієї банкноти.

Від 4 вересня 2026 року банкнота номіналом у 2000 гривень офіційно увійшла в обіг.