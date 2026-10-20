Аналітики підрахували, скільки Росія витрачає щодня на залучення контрактників

У вересні Росія залучала до війська близько тисячі контрактників щодня, витрачаючи на самі лише одноразові виплати суму, еквівалентну близько 1,2 млрд грн.

Такі дані наводить громадська організація Join Ukraine.

"Середня одноразова виплата за підписання контракту становила 2,2–2,3 млн рублів — приблизно 1,2 млн грн на одного новобранця. Таким чином, лише на одноразові виплати Росія витрачала близько 1,2 млрд грн щодня", – підрахували аналітики Join Ukraine.

Виплата складається з двох частин: регіонального бонусу в 1,8–1,9 млн рублів (≈ 1 млн грн) і федеральної виплати у 400 тис. рублів (≈ 215 тис. грн). Розмір регіонального бонусу залежить від регіону, тому суми, які отримують новобранці, відрізняються по Росії.

Найбільші регіональні бонуси пропонують на Чукотці та в Магаданській області — по 3,6 млн рублів (≈ 1,9 млн грн), а також у Ханти-Мансійському автономному окрузі — 3,55 млн рублів (≈ 1,85 млн грн).

Натомість у Карелії, Чечні, Удмуртії, Кіровській та Пензенській областях регіональна виплата становить лише 400 тис. рублів (≈ 208 тис. грн).

Водночас за словами керівника аналітичного напряму Join Ukraine Андрія Сухарини, після прибуття до підрозділу російські контрактники стикаються з численними поборами.

Зокрема, щоб уникнути відправлення на штурм, військовому доводиться платити командиру 200–300 тис. рублів (≈ 105 — 160 тис. грн), але така оплата дає лише тимчасову відстрочку — приблизно на тиждень або два.

Крім того, військові щомісяця скидаються на так званий "общак" — спільні потреби підрозділу, зокрема ремонт техніки, пальне, їжу та облаштування позицій. За оцінкою Сухарини, на це може йти ще 20–30 тис. рублів на місяць.

У результаті значна частина зароблених грошей витрачається безпосередньо на потреби служби та спроби уникнути відправлення на небезпечні бойові завдання.

"Російському контрактнику обіцяють мільйони, але після підписання контракту він потрапляє в систему, де за виживання доводиться платити. У результаті гроші, заради яких він ішов на війну, швидко зникають, а сам він опиняється в ситуації, коли мусить платити своїм, щоб просто залишитися живим", — говорить Сухарина.

У Join Ukraine додають, що протягом останніх місяців втрати російської армії зрівнялися з кількістю новобранців або перевищили її.

"Це означає, що Росії доводиться витрачати значні кошти на залучення контрактників, але навіть високі виплати не забезпечують достатнього поповнення армії", – говориться у повідомленні.

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