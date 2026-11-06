У НБУ розповіли, як подорожчання нафти б’є по цінах на АЗС

Нацбанк розповів про вплив цін на нафту на ціни на пальне в Україні

За модельними оцінками, підвищення світових цін на нафту на 10% протягом року може зумовити зростання внутрішніх цін на пальне приблизно на 6% і додати близько 0.5 в. п. до споживчої інфляції.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку (НБУ) за жовтень.

Також у звіті зазначають, що масштаб впливу на економіку України залежатиме від тривалості обмежень пропозиції нафти та реакції світових цін і логістичних тарифів.

У вересні загальна та базова інфляція зросли до 10% та 8,8% рік до року (р/р) відповідно, суттєво перевищивши попередній прогноз НБУ. Саме подорожчання пального стало одним із головних чинників відхилення інфляції від прогнозу.

Після зниження до 83 дол. за барель у липні середньомісячні спотові ціни на нафту марки Brent знову почали стрімко зростати. У вересні вони сягнули 117 дол. за барель, що на 72% вище, ніж рік тому.

У результаті зростання цін на пальне після тимчасового сповільнення до 28% р/р у липні пришвидшилося до 46.2% р/р у вересні.

Найсильніше подорожчало дизельне пальне – з 52.5% р/р у червні до 70.7% р/р у вересні.

На це вплинуло скорочення світової пропозиції через війну на Близькому Сході та низькі запаси в Європі, а також традиційний сезонний пік попиту у серпні-вересні через жнива та активні вантажні перевезення.

Бензин А-95 дорожчав помірніше (45,1% р/р у вересні) завдяки достатній пропозиції на європейському ринку.

Дороге пальне через вторинні ефекти впливало й на інші компоненти інфляції, передусім її адміністративну складову. Темпи зростання адміністративно регульованих цін пришвидшилися з 10.7% р/р у червні до 13.6% р/р у вересні та перевищили прогноз (11.7% р/р).

Зокрема, дедалі швидше зростала вартість проїзду в громадському транспорті – з 25.5% р/р у червні до 41.0% р/р у вересні. Найвідчутніше вона зросла в Києві.

У результаті інфляція пришвидшиться до 12.5% р/р наприкінці року, зазначає НБУ.

У 2027 році вона може сповільнитися до 7,3% завдяки здешевленню нафти, сповільненню зростання зарплат і дії заходів монетарної політики.

У 2028 році інфляція, попередньо, має досягнути цілі 5% завдяки стриманішій фіскальній політиці, нормалізації ринку праці та послабленню шоків пропозиції.

Нагадаємо:

Наслідки посилених російських атак на бізнес та інфраструктуру разом із блокадою портів знизять темпи зростання реального ВВП України у 2026 році на 1,9 в.п. та додадуть близько 0,7 в.п. до річної інфляції, йдеться у тому ж звіті НБУ.