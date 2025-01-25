Politico: США призупиняють допомогу Україні на 90 днів

Державний секретар США Марко Рубіо видав наказ, який призупиняє на 90 днів фінансування більшості програм іноземної допомоги, включно з підтримкою України.

Джерело: Politico з посиланням на документ та джерела, знайомі з розпорядженням, Reuters

Деталі: Згідно з документом, який потрапив у розпорядження POLITICO, співробітники Держдепартаменту повинні видати "накази про припинення роботи" майже всіх "існуючих програм іноземної допомоги". Це рішення набуває чинності негайно й може торкнутися вже затверджених програм, зокрема військової допомоги Україні.

Дослівно Politico: "Державний секретар Марко Рубіо в п'ятницю видав нові вказівки, які зупиняють витрати на більшість діючих програм іноземної допомоги на 90 днів. Розпорядження, яке шокувало чиновників Державного департаменту, схоже, стосується і фінансування військової допомоги Україні".

Деталі: У телеграмі, з якою ознайомилися журналісти Reuters, і яка розроблена відділом зовнішньої допомоги Департаменту США та схвалена держсекретарем Рубіо, йдеться про винятки для військового фінансування Ізраїлю та Єгипту. Інші країни в телеграмі не згадуються, зазначає Reuters.

Дослівно Politico: "Один нинішній чиновник Державного департаменту, а також двоє колишніх чиновників адміністрації Байдена заявили, що ця пауза, схоже, зупинить допомогу ключовим союзникам, таким як Україна, Йорданія і Тайвань".

Деталі: Представник Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) повідомив Reuters, що співробітникам, відповідальним за проєкти в Україні, було наказано зупинити всю роботу. "Серед заморожених проєктів – підтримка шкіл та допомога у сфері охорони здоров’я, зокрема, невідкладна допомога матерям і вакцинація дітей", – говорить чиновник.

"У Пентагоні мені кажуть протилежне, що цей указ військової підтримки не стосується. Підозрюю, може йтися про програму FMF (Іноземне військове фінансування – ред.), але закладені кошти на підтримку України давно витратили", – повідомив кореспондент видання "Голос Америки" Остап Яриш в соціальній мережі X.

Колишній співробітник USAID Джеремі Кониндік, який нині є президентом Refugees International, сказав Reuters, що "це вб’є людей", якщо наказ буде "реалізовано так, як написано в тій телеграмі".

"Не можна розглядати це як добросовісну спробу щиро переглянути ефективність програм іноземної допомоги. Це просто руйнівна куля, щоб зламати якомога більше речей", – сказав Кониндік.

Передісторія:

Президент США Дональд Трамп 20 січня підписав указ про тимчасову зупинку всіх програм зовнішньої допомоги, що триватиме 90 днів, для проведення перевірки її відповідності зовнішньополітичній стратегії "Америка насамперед".

Зазначається, що указ, підписаний Трампом, залишає за Рубіо або призначеною ним особою право приймати такі рішення після консультацій з Адміністративно-бюджетним управлінням.

Раніше в Пентагоні говорили, що безпекова допомога Україні "не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки". Таким чином, указ Трампа не впливає на контракти на виготовлення зброї для України за програмою "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI), укладені за адміністрації Джо Байдена.

Також указ не стосується залишкового і раніше запланованого постачання зброї зі складів США за повноваженнями президента зі скорочень запасів (PDA), оголошене Байденом.

Трамп раніше запевняв, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну "не покине Україну".

Українська правда