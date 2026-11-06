Кредобанк відкрив представництво у Польщі

Кредобанк відкрив представництво у Варшаві, яке не надаватиме банківських послуг, але має репрезентативні функції – сприятиме діловим контактам між Україною та Польщею.

Про це повідомили у пресслужбі Кредобанку.

Кредобанк зазначає, що обслуговує понад 70% компаній із польським капіталом, що працюють в Україні.

У Польщі знаходиться материнська група PKO Bank Polski. Нове ж представництво працюватиме з українськими та польськими компаніями та інституціями.

Від початку повномасштабного вторгнення Кредобанк надав українському бізнесу нових кредитів на майже 40 млрд грн. Цього року (з січня по вересень включно) банк видав 18,5 млрд грн бізнес-кредитів.

Представництво Кредобанку у Варшаві має розвивати контакти з місцевими фінансовими установами, державними органами, бізнес-асоціаціями та іншими інституціями.

А також буде "допомагати налагоджувати ділові контакти й орієнтуватися в можливостях українського ринку".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що польська банківська група PKO Bank Polski планує розширювати присутність в Україні через купівлю ще одного банку. Вона розглядає як державні, так і приватні установи.

Антимонопольний комітет України дозволив польській страховій компанії Powszechny Zakład Ubezpieczeń придбати ПрАТ "МетЛайф" – найбільшого гравця на українському ринку страхування життя.