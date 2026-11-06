Україна втратить $5,2 мільярда експортних надходжень через блокаду портів – НБУ

Україна втратить 5,2 млрд доларів через блокаду портів цього року

Блокада портів Росією спричинить втрату 4,6 млрд дол. експортних надходжень агросектору в липні-грудні 2026 року, а ще 0,6 млрд дол. Україна втратить від зупинки експорту руди.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку (НБУ) за жовтень.

Унаслідок блокування морських шляхів аграрний експорт у серпні скоротився до мінімальних значень – 1.8 млн тонн. Переорієнтація експорту на альтернативні маршрути сприяла лише частковому відновленню поставок у вересні – до 2.7 млн тонн.

Крім того, обсяги експорту чорних металів у третьому кварталі зменшилися на 55% рік до року (р/р). У четвертому кварталі очікується подальше скорочення – до 81% р/р.

Зупинка найбільших металургійних підприємств у другому півріччі 2026 року може спричинити втрату близько 1 млрд дол. експортного виторгу та додатковий імпорт на 0,4 млрд дол. для покриття внутрішнього дефіциту металів.

Тобто втрати торговельного балансу України від морської блокади та обстрілів сягнуть 6.6 млрд дол. у другому півріччі 2026 року.

За базового сценарію Нацбанку, блокада морських портів продовжиться і в першій половині 2027 року. Експорт руди буде на 0,6 млрд дол. нижчим, ніж за умови повноцінної роботи морських портів, а, агропродукцію вивезуть у другому півріччі 2027 року, однак унаслідок тривалого зберігання частину буде втрачено.

Урожай зернових та олійних культур за базового сценарію також буде меншим на 2.7 млн тонн у 2027 році. Це призведе до втрати близько 4 млрд дол. експортних надходжень від агроекспорту.

За прогнозом, металургійні заводи не відновлять виробництво впродовж усього 2027 року, що зумовить втрату експорту на рівні 2.6 млрд дол. та збільшення імпорту металопродукції для забезпечення потреб економіки на 1.5 млрд дол.

Загалом у 2027 році НБУ прогнозує втрату експортних надходжень в обсязі 7.2 млрд дол. та збільшення імпорту на 1.5 млрд дол.

Нагадаємо:

Наслідки посилених російських атак на бізнес та інфраструктуру разом із блокадою портів знизять темпи зростання реального ВВП України у 2026 році на 1,9 в.п. та додадуть близько 0,7 в.п. до річної інфляції, йдеться у тому ж звіті НБУ.

Наявного фінансування має вистачити українським аграріям приблизно до Нового року, але вже навесні галузь може зіткнутися з іще гострішою нестачею коштів, якщо експорт через Чорне море не відновиться.