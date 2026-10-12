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Борг у 18 мільярдів: уряд призупинив відшкодування ПДВ бізнесу

Семен Рубан — 12 жовтня, 13:50
Борг у 18 мільярдів: уряд призупинив відшкодування ПДВ бізнесу
Держава заборгувала 18 млрд грн за відшкодування ПДВ
Getty Images

Уряд призупинив бюджетне відшкодування податку на додану вартість на суму 18 млрд гривень.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Це сталося на тлі бюджетної кризи та дефіциту фінансування, що склалася через невиконання Україною міжнародних зобов'язань.

Відшкодування ПДВ виникає тоді, коли сума податкового кредиту (сплаченого при купівлі товарів чи послуг) перевищує суму податкового зобов'язання (нарахованого при їх продажу), тобто коли за підсумками звітного періоду в податковій декларації утворюється від'ємне значення ПДВ.

Марченко каже, що уряд активно здійснює кроки по пошуку внутрішніх ресурсів: активізовано роботу робочої групи з питань детінізації, державні запозичення на внутрішньому ринку та міжнародний трек.

Нагадаємо:

За повідомленням Міністра фінансів Сергія Марченка, на скарбничому рахунку України перебуває 46 мільярдів гривень непрофінансованих платежів.

З непрофінансованих витрат: ремонт доріг, поточний та капітальний ремонт житла, придбання шкільних автобусів. Заблоковані також кошти на підготовку до зими.

Після переговорів із ЄС Україна досі шукає фінансування більшої частини додаткової оборонної потреби у 27 млрд доларів: понад 7 млрд уряд покриє внутрішніми ресурсами, для решти гроші ще шукають.

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Борг у 18 мільярдів: уряд призупинив відшкодування ПДВ бізнесу
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