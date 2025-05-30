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Україна отримає $3 мільярди від Японії: Кабмін ухвалив рішення для залучення грошей

Віктор Волокіта — 30 травня, 13:22
Україна отримає $3 мільярди від Японії: Кабмін ухвалив рішення для залучення грошей
Фото: Кабмін

Україна отримає майже 3 мільярди доларів від Японії в межах механізму ERA.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Кабмін ухвалив рішення, необхідне для залучення цих коштів, які будуть забезпечені доходами від російських заморожених активів.

"Ресурс спрямуємо на фінансування наших пріоритетних бюджетних видатків", - розповів Шмигаль.

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Нагадаємо:

Протягом 2025–2026 років Україна отримає за рахунок надприбутків з російських активів 3 млрд дол.

Фінляндія підписала угоду з Європейською комісією про постачання Україні важких боєприпасів, придбаних за рахунок коштів від заморожених активів Росії.

Європейський Союз офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 млрд євро на військову підтримку України.

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