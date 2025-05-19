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Фінляндія постачатиме боєприпаси Україні за рахунок коштів від заморожених активів РФ

Альона Кириченко — 19 травня, 14:35
Фінляндія постачатиме боєприпаси Україні за рахунок коштів від заморожених активів РФ
Getty Images

Фінляндія підписала угоду з Європейською комісією про постачання Україні важких боєприпасів, придбаних за рахунок коштів від заморожених активів Росії.

Про це повідомляє фінський уряд.

"Боєприпаси будуть придбані у фінської промисловості, а закупівля буде профінансована за рахунок коштів, отриманих від заморожених активів Росії через Європейський фонд миру (EPF). Вартість контракту становить 90 мільйонів євро", – йдеться в повідомленні.

За словами міністра оборони Антті Хаккянена, ця допомога входить до національної програми підтримки на 660 мільйонів євро.

Подальша інформація щодо точного вмісту, способу та графіку доставки не розголошуватиметься.

Нагадаємо:

9 травня Європейський Союз офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 млрд євро на військову підтримку України.

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