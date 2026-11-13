В Україні запрацювали майже 90% теплокомуненерго – Корецький

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що 87% всіх пунктів і теплокомуненерго по країні уже запрацювали.

Про це глава уряду повідомив під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді.

"87% всіх пунктів теплокомуненерго запрацювали. Там, де не працюють, це виключно свідома позиція, чи то щоб не привертати увагу ворога, чи то завершуються ремонтні роботи, або відтягування регіонами було до моменту, коли температурні режими зобов'язують до включення", – заявив Корецький.

За його словами, в кожному окремому випадку є конкретне пояснення.

"Зараз система дозаповнюється, і опалення будуть мати абсолютно всі", – додав він.

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