Уряд передав у Раду законопроєкт про е-ТТН

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про перехід на елетронні ТТН для перевезень вантажів усередині країни.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, електронна товарно-транспортна накладна стане основним документом, а кожну операцію підтверджуватимуть кваліфікованим електронним підписом. Паперову накладну можна буде оформити лише за технічної неможливості, але її дані все одно треба внести в електронну систему того ж дня.

"Для бізнесу — це менше паперу, витрат на логістику і швидші розрахунки між замовником, перевізником та отримувачем вантажу. Для держави — це прозорий облік перевезень та боротьба із "сірим" ринком", – додав глава уряду.

В уряді зазначають, що "е-ТТН допоможе берегти дороги". У накладній фіксуватимуть вагу і габарити вантажівки, тож виявляти перевантажені машини, які руйнують дорожнє полотно, стане легше.

"Сама система вже працює та доводить свою ефективність, бізнес користується нею добровільно. Інспектори перевіряють е-ТТН прямо на дорозі, тому паперова копія не потрібна. Тепер закріплюємо цей підхід законом", – зазначив Корецький.

В уряді очікують, що нові правила запрацюють з 1 червня 2027 року.

Нагадаємо:

Раніше Мінрозвитку оприлюднило проєкт закону про впровадження е-ТТН у внутрішніх перевезеннях, який має посилити контроль за перевезеннями та боротися з тіньовими схемами та перевантаженням транспорту.