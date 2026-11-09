Уряд передав у Раду законопроєкт про е-ТТН
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про перехід на елетронні ТТН для перевезень вантажів усередині країни.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
За його словами, електронна товарно-транспортна накладна стане основним документом, а кожну операцію підтверджуватимуть кваліфікованим електронним підписом. Паперову накладну можна буде оформити лише за технічної неможливості, але її дані все одно треба внести в електронну систему того ж дня.
"Для бізнесу — це менше паперу, витрат на логістику і швидші розрахунки між замовником, перевізником та отримувачем вантажу. Для держави — це прозорий облік перевезень та боротьба із "сірим" ринком", – додав глава уряду.
В уряді зазначають, що "е-ТТН допоможе берегти дороги". У накладній фіксуватимуть вагу і габарити вантажівки, тож виявляти перевантажені машини, які руйнують дорожнє полотно, стане легше.
"Сама система вже працює та доводить свою ефективність, бізнес користується нею добровільно. Інспектори перевіряють е-ТТН прямо на дорозі, тому паперова копія не потрібна. Тепер закріплюємо цей підхід законом", – зазначив Корецький.
В уряді очікують, що нові правила запрацюють з 1 червня 2027 року.
Нагадаємо:
Раніше Мінрозвитку оприлюднило проєкт закону про впровадження е-ТТН у внутрішніх перевезеннях, який має посилити контроль за перевезеннями та боротися з тіньовими схемами та перевантаженням транспорту.