Шмигаль назвав історичним рішення ЄС про виділення 1,9 мільярда на військову підтримку
Європейський Союз офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 млрд євро на військову підтримку України.
Про це повідомив премʼєр- міністр Денис Шмигаль.
"Це історичне рішення, адже зброя для України буде закуплена за рахунок прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру", - написав він у Телеграм.
За його словами, 1 млрд з цієї суми буде спрямовано на закупівлю зброї за так званою "данською моделлю" - безпосередньо в українських виробників.
"Таким чином, ми не просто посилюємо нашу здатність до захисту, а й стимулюємо економіку та інновації в нашому оборонно-промисловому комплексі", - костатував прем'єр.
- понад 600 мільйонів євро буде спрямовано на артилерію та боєприпаси,
- понад 200 мільйонів євро — на посилення української ППО.
"Щиро дякуємо Європейському cоюзу за це далекоглядне рішення, лідерство та підтримку. Особлива вдячність Данії, Франції, Нідерландам та Італії, які реалізовуватимуть закупівлі української зброї на суму 1 мільярд євро", - написав Шмигаль.
Нагадаємо:
Верховна представниця ЄС Кая Каллас, міністри закордонних справ країн Європейського союзу, єврокомісари та дипломати 9 травня прибули до Львова.