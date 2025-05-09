Шмигаль назвав історичним рішення ЄС про виділення 1,9 мільярда на військову підтримку

Верховна представниця ЄС Кая Каллас, міністри закордонних справ країн ЄС, єврокомісари та дипломати 9 травня прибули до Львова.

Європейський Союз офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 млрд євро на військову підтримку України.

Про це повідомив премʼєр- міністр Денис Шмигаль.

"Це історичне рішення, адже зброя для України буде закуплена за рахунок прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру", - написав він у Телеграм.

За його словами, 1 млрд з цієї суми буде спрямовано на закупівлю зброї за так званою "данською моделлю" - безпосередньо в українських виробників.

"Таким чином, ми не просто посилюємо нашу здатність до захисту, а й стимулюємо економіку та інновації в нашому оборонно-промисловому комплексі", - костатував прем'єр.

понад 600 мільйонів євро буде спрямовано на артилерію та боєприпаси,

понад 200 мільйонів євро — на посилення української ППО.

"Щиро дякуємо Європейському cоюзу за це далекоглядне рішення, лідерство та підтримку. Особлива вдячність Данії, Франції, Нідерландам та Італії, які реалізовуватимуть закупівлі української зброї на суму 1 мільярд євро", - написав Шмигаль.

Нагадаємо:

Верховна представниця ЄС Кая Каллас, міністри закордонних справ країн Європейського союзу, єврокомісари та дипломати 9 травня прибули до Львова.