Украина получит $3 миллиарда от Японии: Кабмин принял решение для привлечения денег

Украина получит почти 3 миллиарда долларов от Японии в рамках механизма ERA.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Кабмин принял решение, необходимое для привлечения этих средств, которые будут обеспечены доходами от российских замороженных активов.

"Ресурс направим на финансирование наших приоритетных бюджетных расходов", - рассказал Шмыгаль.

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Напомним:

В течение 2025-2026 годов Украина получит за счет сверхприбылей с российских активов 3 млрд долл.

Финляндия подписала соглашение с Европейской комиссией о поставках Украине тяжелых боеприпасов, приобретенных за счет средств от замороженных активов России.

Европейский Союз официально объявил о намерении выделить почти 1,9 млрд евро на военную поддержку Украины.