Японія вимагає від РФ повернути фабрики JTI

Японія висловила протест через те, що російський бізнес Japan Tobacco International було передано під тимчасове управління. Чиновники Міністерства економіки, торгівлі та промисловості й МЗС Японії, які зараз перебувають у Росії, "висловили протест російському уряду та вимагали терміново вжити заходів, зокрема скасувати рішення".

Про це заявив міністр економіки Японії Рьосей Акадзава.

Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Мінору Кіхара додав, що разом з ними протест висловив посол Японії в Москві.

Міністр фінансів Сацукі Катаяма повідомила, що Токіо через дипломатичні канали вимагає скасувати ці заходи. Голова європейського департаменту МЗС Японії висунув таку саму вимогу російському послу Миколі Ноздреву. Японській державі належить 37,55% акцій JT.

Акції JT сьогодні впали на 19,3%, до 6269 ієн. Це максимальне падіння, яке біржа допускає за день. Для компанії це рекорд за всю історію.

У своїй заяві JT підтвердила, що під тимчасове управління перейшли чотири її виробничі компанії в Росії. Зараз вона збирає інформацію, розглядає варіанти дій та оцінює наслідки.

Нагадаємо:

5 листопада російські активи японської компанії Japan Tobacco International передали у тимчасове управління компанії "Промислові активи".