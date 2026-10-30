Уряд вдруге переніс запуск "еАкцизу"

Кабінет міністрів ухвалив відтермінувати запровадження електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет з 1 листопада 2026 на 1 липня 2027 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що це рішення забезпечує бізнесу та державі додатковий час для плавного переходу на нові цифрові інструменти адміністрування.

Серед ключових змін нова дата старту. Обов'язкове використання електронної системи та електронних акцизних марок перенесено з 1 листопада 2026 року на 1 липня 2027 року.

Період тестування програмного забезпечення системи продовжили до 30 червня 2027 року включно.

З 1 листопада 2026 року до моменту повноцінного запуску системи бізнес зможе продовжувати замовлення та використання паперових марок акцизного податку.

У Мінфіні підкреслили, що це гарантує безперервність виробництва та торгівлі.

Граничний термін повернення паперових марок продавцю перенесли на 1 січня 2028 року.

"Зміни дозволять завершити технічне налаштування системи, забезпечити сталі надходження акцизного податку та виконати вимоги законодавства без створення операційних ризиків для легального бізнесу", – додали в міністерстві.

Рішення ухвалили для узгодження актів Уряду з законом, прийнятим Верховною Радою 13 жовтня. Постанова Кабміну набуде чинності з 1 листопада.

"еАкциз" – це державна цифрова система в Україні для обліку та контролю підакцизних товарів (алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет), яка поступово замінює звичні паперові акцизні марки на унікальні графічні коди.

Нагадаємо:

У грудні 2025 року Верховна Рада продовжила період тестування системи "еАкциз" до 12 жовтня 2026 року та відтермінувала запровадження системи до 1 листопада наступного року.

Міністерство цифрової трансформації підтримує перенесення запуску системи "еАкциз" на 1 липня 2027 року, відповідну пропозицію планують внести на розгляд Кабінету міністрів.