Британія спрямує надприбутки від заморожених російських активів на озброєння для України

Протягом 2025–2026 років Україна отримає за рахунок надприбутків з російських активів 3 млрд дол.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Ці кошти будуть спрямовані у першу чергу на: закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва, ремонт та обслуговування військової техніки. А також – на реалізацію спільних проєктів за участі українських та міжнародних оборонних компаній та закупівлю інших критично важливих матеріалів, включно з продукцією українського виробництва, говориться у повідомленні.

Для цього Міністерство оборони України, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерство оборони Великої Британії підписали проєктну домовленість проєктну домовленість щодо використання надприбутків від заморожених російських активів у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA)

"Це фінансування має не лише практичну, а й принципову цінність. Надприбутки з російських активів спрямовуються на посилення української оборони – як відповідь на агресію та визнання права України на захист", – підкреслив перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв.

"Українські підприємства мають спроможності на 35 млрд доларів, але дефіцит коштів не дозволяє використати їх на повну. Тому залучення надприбутків від заморожених російських активів стане значним підсиленням для виробничих та ремонтних потужностей українського ОПК", – зазначив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Давид Алоян.

Ініціатива ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) є спільною програмою країн G7, спрямованою на підтримку України. Її суть полягає у використанні прибутків від заморожених російських активів для погашення кредитів, які країни G7 надають Україні. Загальна сума програми — 50 мільярдів доларів, з яких частина буде використана на забезпечення оборонних потреб.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Велика Британія 20 травня оголосила про новий широкомасштабний пакет санкцій проти Російської Федерації у відповідь на останні удари РФ проти невинних українців. Сто нових санкцій поширюються на російський військовий, енергетичний та фінансовий сектори, а також на тих, хто веде інформаційну війну Путіна проти України.

20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 суден тіньового флоту. Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини.

24 квітня Велика Британія оголосила про новий пакет зі 150 санкцій проти Росії.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України планує внести до парламенту законопроєкт про збільшення видатків оборони щонайменше на 200 млрд грн для того, аби профінансувати виплату грошового забезпечення військовослужбовцям наприкінці року.