Японія ввела нові санкції проти РФ вперше за рік

Влада Японії доповнила санкційний список проти Росії та внесла туди 9 фізосіб, 37 компаній та 35 суден "тіньового флоту".

Про це йдеться в пресрелізі Міністерства закордонних справ Японії.

33 з включених компаній – російські. Ще одна компанія з Туреччини та три – з ОАЕ. Вони є закордонними посередниками для російських компаній, які допомагали обходити санкції – для них японці ввели повне ембарго.

Зокрема санкції торкнулися ТОВ "Уралдронзавод", "Туламашзавод", "Алабуга Машинері" та "Алабуга Девелопмент", АТ "Воєнторг", заводу "Іскра", "ВНИИР-Прогрес" та інших.

Серед росіян, на яких наклали санкції – гендиректор "ВНИИР-Прогрес" Владіслав Костін, гендиректор "ТСК-Вектор" Артьом Ямщіков, гендиректор "Ростєху" Васілій Бровко та його заступник Дмітрій Леліков.

До санкційного списку увійшли й гендиректор ТОВ "ТРОС" Ігорь Хоменко, директор того ж "ТРОСа" Сергєй Ушко, а також Владислав Лобаєв, Александр Сичугов та Александр Захаров.

До використаних заходів входять замороження активів. Крім того, Японія додатково розширила загальний список товарів, які заборонено експортувати безпосередньо до РФ.

Японським компаніям також заборонили надавати будь-які послуги та здійснювати фінансові операції з 35 танкерами "тіньового флоту", що потрапили під нові санкції.

Нагадаємо:

Наприкінці вересня Україна залучила 51,5 млн доларів від уряду Японії в межах проєкту Світового банку THRIVE на розвиток системи охорони здоров'я.