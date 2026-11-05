Путін передав "у тимчасове управління" активи японської компанії

Російські активи японської компанії Japan Tobacco International передали у тимчасове управління компанії "Промислові активи".

Про це пише російське видання "Медуза".

Japan Tobacco International володіє брендами Winston, Camel, Sobranie тощо. Російський бізнес Japan Tobacco International, як випливає з указу російського лідара Володимира Путіна, передано компанії "Промислові активи".

У Росії у Japan Tobacco International було чотири заводи: у Санкт-Петербурзі, Ленінградській області, у Липецькій області та у Ростові-на-Дону.

Після початку війни у 2022 році компанія продовжувала працювати в Росії (хоча й оголосила, що призупиняє нові інвестиції та маркетингову діяльність) і двічі змінила країну реєстрації, зазначає видання.

Нагадаємо:

Раніше очільник Кремля Владімір Путін підписав указ про тимчасове управління російськими активами німецької торговельної мережі Metro.

18 вересня Путін підписав указ про націоналізацію російських активів компаній Auchan, Nestle та колишньої мережі Leroy Merlin.

Пізніше його прессекретар Дмітрій Пєсков пояснив це тим, що власники конфіскованих активів перебувають у європейських країнах, які Росія вважає недружніми.