Взяти тисячу і задонатити: як спрямувати “тисячу Зеленського” на допомогу ЗСУ

Держава виплатить з бюджету по тисячі гривень кожному охочому. Як отримати допомогу і на що її можна використати?

З 1 грудня українці можуть отримати "тисячу Зеленського". Лише за перший день понад 2,5 мільйона осіб подали заявку на отримання цих коштів. У владі кажуть, що така ініціатива – важлива частина підтримки населення у зимовий період.

Витратити тисячу гривень можна на оплату комунальних послуг, мобільного зв’язку, квитків на поїзд, пожертву на підтримку Збройних Сил тощо. Щоправда, останню опцію у владі комунікують не дуже активно. Наприклад, Міністерство фінансів закликає інвестувати у військові облігації.

Натомість благодійні фонди та організації – "Повернись живим", Фонд Сергія Притули, "Солом’янські котики", а також українці, які влаштовують збори у соцмережах, закликають співгромадян спрямувати "тисячу Зеленського" на ЗСУ.

Схожа ситуація спостерігалась і з "Національним кешбеком", який теж можна витрачати на донати. Однак, як показала практика, більшість людей використали його для оплати мобільного зв’язку.

Як отримати тисячу гривень "від Зеленського" та спрямувати її на підтримку армії?

Як отримати "тисячу Зеленського"

Тисяча гривень від держави надається в межах програми "Зимова єПідтримка" одноразово. Вона доступна для людей будь-якого віку, які живуть в Україні.

Отримати "тисячу Зеленського" можна онлайн через застосунок "Дія" та офлайн через "Укрпошту" чи відділення банку. Однак дві останні опції доступні для певних категорій громадян, про що детальніше йтиметься далі.

Як отримати тисячу через "Дію"

Для того, щоб отримати 1 тис. грн від держави через "Дію", потрібно відповідати двом критеріям:

перебувати в Україні (надавати доступ до геолокації не потрібно, "Дія" перевірить дані Прикордонної служби, чи не перебуває користувач за кордоном);



бути повнолітнім (подати заявку для дитини може один з батьків).

Інша обов’язкова умова – відкрити картку "Національний кешбек" в будь-якому з банків-партнерів. На неї власне і будуть зараховуватися кошти.

На головній сторінці у застосунку "Дія" одразу можна перейти до подання заявки на 1000 грн.

Читайте також: Вовина тисяча. Як працюватиме ініціатива Зеленського і на що можна буде витратити гроші

У заявці потрібно вказати, для кого оформлюється "Зимова єПідтримка" (для себе чи для дитини), вибрати рахунок для виплат, підтвердити своє перебування на території України (поставити галочку) та надіслати заявку.

Якщо заявка відповідає умовам, кошти перекажуть на картку "Національного кешбеку" протягом 10 робочих днів.

Як отримати тисячу через "Укрпошту"

Через "Укрпошту" отримати "тисячу Зеленського" можна з 4 грудня, особисто звернувшись у відділення або до листоноші. Щоправда, скористатися цією опцією зможуть лише окремі категорії громадян:

пенсіонери віком старше 60 років, які отримують виплати через "Укрпошту";

люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують пенсію у зв’язку з інвалідністю або соціальну допомогу через "Укрпошту";

люди з інвалідністю з дитинства 1 та 2 групи, які отримують виплати через "Укрпошту";

люди, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А через "Укрпошту";

люди, які отримують усі види пенсійних та соціальних виплат через "Укрпошту" на територіях активних бойових дій.

Ці громадяни, які отримують соціальні виплати через "Укрпошту", автоматично долучаються до програми. Про зарахування 1000 грн на рахунок клієнта в "Укрпошті" повідомлять її працівники під час виплати пенсії або соціальної допомоги в грудні.

Важливо: кошти не виплачують готівкою. І використати їх можна на придбання товарів або послуг, які надає "Укрпошта" протягом трьох візитів. Візит – це одне обслуговування (спілкування) клієнта з листоношею або співробітником у відділенні.

В межах одного візиту можна здійснити декілька оплат тисячею (наприклад, поповнити мобільний рахунок та оплатити комунальні послуги).

Якщо не використати кошти за три візити, то залишок повернеться до державного бюджету.

Як отримати тисячу через банк

Отримати "тисячу Зеленського" через банк з 10 грудня можуть опікуни дітей, особи, які не мають ідентифікаційного коду, а також громадяни у віці більше ніж 65 років, які не мають застосунку "Дія".

Після оформлення заяви банк відкриє спеціальний рахунок для виплати допомоги за програмою та оформить картку "Національний кешбек", куди протягом 10 днів перекажуть кошти. Перелік банків, які приймають заявки на виплату 1000 грн, за посиланням.

Чи безпечно користуватися "тисячею"

Зі стартом нової президентської програми почалася хвиля занепокоєння щодо безпеки особистих даних. Річ у тім, що для того, щоб долучитися до програми "Національний кешбек", потрібно надати державі доступ до інформації про розрахунки своєю карткою.

Відповідно, сформувалась думка і занепокоєння, що для отримання тисячі гривень теж потрібно надати доступ до своїх транзакцій.

Однак це не відповідає дійсності. Долучення до програми "Національний кешбек" відбувається у два етапи: на першому потрібно відкрити картку в одному з банків-партнерів, а на другому – підключити картки, розраховуючись якими, нараховуватиметься кешбек. Саме на цьому етапі й потрібно надати дозвіл на передачу даних про покупки.

Насправді ж для того, щоб отримати "тисячу Зеленського" достатньо просто відкрити картку "Національний кешбек". Тобто, переходити на другий етап та надавати державі доступ до інформації про розрахунки не обов’язково.

"Ми бачили, що деякі банки не давали створити картку без шерінгу операцій по інших картках. З останнього оновлення всі банки окрім "Приватбанку" це вже виправили, і у них створення картки не зв'язано з шерінгом операцій", – розповіла ЕП заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Як пояснили ЕП у "Приватбанку", технічно опція отримання від держави тисячі гривень базується на технології "Нацкешбеку", де для отримання коштів треба надати дозвіл до інформації про розрахунки.

Водночас після створення картки клієнт може відмовитись від участі у програмі "Національний кешбек" і відкликати дозвіл на перегляд транзакцій.

На що можна витратити "тисячу Зеленського"

На що можна витратити тисячу гривень від держави – залежить від того, у який спосіб її отримали.

Якщо заявку подавали в "Дії", то отримані кошти можна спрямувати на ті самі категорії, що й "Національний кешбек". Тобто, за них можна оплатити комуналку, мобільний зв’язок, інтернет, придбати ліки, квитки, книги, розрахуватись в кіно, кав'ярнях та ресторанах, а також задонатити на ЗСУ.

Якщо отримати тисячу через "Укрпошту", то витратити їх можна буде лише у межах послуг поштового оператора. Наприклад, придбати українські товари, які продаються у відділеннях "Укрпошти" або замовити ліки. Також можна оплатити комунальні послуги та зробити благодійний внесок.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у коментарі ЕП пояснив, що задонатити державну допомогу можна у міських відділеннях, натомість у селах, де "немає онлайну" така можливість не передбачена.

Спрямувати кошти можна на спільний фонд "Укрпошти" з Київською школою економіки. Звідки донати потрапляють до ЗСУ, ГУР, притулків для тварин тощо.

Залежно від способу отримання коштів відрізняється і термін використання тисячі гривень. Ті, хто отримають гроші через "Дію", зможуть витратити їх до 31 грудня 2025 року, а ті, хто через "Укрпошту" – до березня 2025 року.

Як задонатити "тисячу Зеленського"

Витратити тисячу від держави можна на різні потреби, зокрема, направити її на донат для ЗСУ через благодійний фонд. Залежно від банку, зробити це можна у кілька способів.

Наприклад, у застосунку "Приватбанку" потрібно зайти у "Сервіси", обрати розділ "Платежі" та "Допомога армії". Далі потрібно обрати з переліку фонд, куди направити донат. Після цього треба обрати картку, з якої спишуться кошти.

На які благодійні фонди можна задонатити у “Приватбанку” та monobank

У monobank можна відкрити картку "Національний кешбек" та зайти у розділ "Витратити кошти". Там з’являться всі доступні категорії. Серед них потрібно вибрати "Благодійність". У цьому розділі банк автоматично підтягне популярні збори від різних благодійних фондів. Знайти фонд для донату можна і за пошуком, обравши бажану організацію.

Як задонатити "тисячу Зеленського"

Задонатити на армію можна будь-яку суму – як 1 грн так і всю тисячу. Також кошти можна розділити на донати різним благодійним фондам.

Крім цього, підтримати армію можна, придбавши військові облігації. Номінальна вартість однієї державної облігації в гривні становить саме 1000 грн. "Інвестовані кошти буде спрямовано на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, у тому числі на видатки сектору безпеки й оборони", – запевняють у Міністерстві фінансів.

Придбати військові облігації можна у застосунку "Дія". Для цього потрібно обрати тип облігацій за назвою українських міст чи територій, вибрати банк чи брокера, у якого хочете купити облігації, вказати свої контактні дані, вибрати картку, на яку згодом прийдуть виплати, та оплати облігації.