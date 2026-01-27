Мільйонні збитки та квартира в Ірпені: в Україні викрили оборудку на "єВідновленні"

Прокурори Харківської області викрили "схему" незаконного заволодіння бюджетними коштами під час отримання компенсації за зруйноване житло у межах держпрограми "єВідновлення".

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканець Ізюма намагався отримати державну виплату за будинок у селі Заводи Ізюмського району, який належав його дідусю, хоча правовстановлюючі документи на нерухомість були відсутні.

Для реалізації "схеми" чоловік організував виготовлення підробленого свідоцтва про право власності, отримав довідку та технічний паспорт на будинок, а також підробив акт обстеження, у якому зазначалося, що будівля зруйнована внаслідок прямого артилерійського влучання.

Насправді будинок мав лише незначні пошкодження і підлягав ремонту.

Далі він залучив спільника, який підібрав фото повністю зруйнованої будівлі та замовив технічний звіт у кваліфікованого експерта. На основі підроблених документів комісія з питань компенсації ухвалила позитивне рішення.

У серпні 2024 року організатор отримав житловий сертифікат на суму майже 3,5 млн грн, які в лютому 2025 року витратив на придбання квартири в Ірпені.

Прокуратура повідомила чоловіку про підозру в організації вчинення шахрайства за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах. Його спільнику інкриміновано роль виконавця у вчиненні злочину.

У суді прокурор клопотатиме щодо обрання обом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо:

Раніше правоохоронці викрили ще дві "схеми" на держпрограмі "Євідновлення". Вручено три підозри.