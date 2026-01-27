Українська правда
Пенсійний фонд назвав середню зарплату для обчислення пенсій у 2025 році

Віктор Волокіта — 27 січня, 17:52
Пенсійний фонд назвав середню зарплату для обчислення пенсій у 2025 році
В Україні у 2025 році середній розмір заробітної плати, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 20 653 грн.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

"26 січня 2026 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії", - розповіли в ПФУ.

Торік у грудні цей показник становив 24 293 грн, а за весь 2025 рік – 20 653 грн.

Нагадаємо:

Минулого року на соціальні виплати та пенсійні зобов'язання, які забезпечує Мінсоцполітики, з держбюджету було спрямовано 406,4 млрд. гривень.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка у 2026 році під час воєнного стану обмежить виплати спеціальних пенсій, якщо їхній розмір перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

