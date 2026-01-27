В Україні дорожчає морква: які на неї ціни

Українські фермери готові відвантажувати моркву не дешевше ніж по 6–12 грн/кг, що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Про це інформує аналітична платформа EastFruit.

Водночас більшість власників якісної моркви продовжують стримувати продажі, розраховуючи на ще більш суттєве зростання цін, зазначають аналітики.

Подорожчання в сегменті моркви учасники ринку пояснюють помітним скороченням пропозиції цієї продукції.

На сьогодні продажі цих коренеплодів із необладнаних сховищ практично завершені, також істотно зменшилася пропозиція некондиційної моркви, що, своєю чергою, дало змогу виробникам підвищити ціни на продукцію вищої якості.

За даними аналітиків, наразі морква в Україні все ще в середньому на 70% дешевша, ніж в аналогічний період минулого року.

Водночас більшість експертів сходяться на думці, що поточне подорожчання є тимчасовим, а більш активного зростання цін слід очікувати ближче до середини весни поточного року.

Нагадаємо:

У другій половині листопада українські виробники продавали моркву за ціною 5-11 грн/кг, залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 21% дешевше, ніж тижнем раніше.