Надходження військового збору зросли в понад три рази: які регіони сплатили найбільше
У 2025 році надходження військового збору склали 163,6 млрд гривень, що у понад три рази більше, ніж у 2024 році (51,2 млрд грн).
Про це інформує Державна податкова служба.
За даними податкової, найбільші обсяги надходжень забезпечили:
- м. Київ – 52,6 млрд грн;
- Дніпропетровська область – 18,2 млрд грн;
- Львівська область – 12,6 млрд грн;
- Харківська область – 10,3 млрд грн.
"Зростання надходжень пов'язане з дією оновлених норм законодавства та підвищенням ефективності адміністрування податків. Військовий збір залишається одним із джерел фінансового забезпечення оборонних спроможностей держави", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
За дев'ять місяців 2025 року платники податків сплатили до бюджету майже 116,7 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази більше аналогічного періоду минулого року (+ 84,2 млрд грн).