Рекорд: за один день більше 2,5 мільйонів українців подали заяви на “тисячу Зеленського”

Більше 2,5 мільйонів українців подали заяви про Зимову єПідтримку 1 грудні. Це рекорд для цифрових сервісів.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

По цифрах:

— на дітей подали 551 000+ заяв

— 64 % користувачів жінки, 36 % — чоловіки

— середній вік — 30–40 років

Як отримати виплату

За допомогою застосунку Дія:

1) встановити мобільний застосунок Дія

2) Якщо у вас немає картки "Національний кешбек", треба її відкрити у одному з банків (ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Кліринговий Дім, Радабанк)

3) У Дії у розділі "Сервіси" потрібно активувати картку "Національного кешбеку"

3) Обрати у застосунку Дія послугу "Зимова єПідтримка"

4) Подати заявку на отримання допомоги

5) Очікуйте зарахування коштів

Відкриття та обслуговування картки "Національний кешбек" є безкоштовним. Жодних податків на отриману 1000 грн

З допомогою Укрпошти

Пенсіонери та люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують виплати через "Укрпошту" — зможуть отримати "Зимову єПідтримку" через "Укрпошту".

Витратити кошти вони зможуть також через "Укрпошту" — на оплату комунальних послуг чи придбання товарів українського виробництва.

Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але лише на вказані категорії витрат.

Читайте також: Вовина тисяча. Як працюватиме ініціатива Зеленського і на що можна буде витратити гроші