Шаг замість копійки: Нацбанк розповів, скільки монет замінить

У готівковому обігу в Україні перебуває 1,5 млрд монет номіналом 50 копійок, які поступово замінятимуть на шаги.

Про це у інтерв'ю інформагентству "Укрінформ" розповів голова правління Національного банку України Андрій Пишний.

Для підтримки відповідної якості щороку потрібно докарбовувати близько 30 млн монет, частину з них замінять шагами, зазначив він.



За його словами, загалом у готівковому обігу перебувають понад 14 млрд монет різного номіналу, з яких по 50 копійок – півтора мільярда.

І щороку, для підтримки відповідної якості і кількості монет в обігу, Нацбанк докарбовує від 20 до 30 млн монет.

"Ми бачимо й чуємо від роздрібного бізнесу потребу в монеті номіналом 50, на жаль, ще копійок. Дуже сподіваюся, що найближчим часом це вже буде 50 шагів. Вона зберігатиметься в обігу ще декілька років", – зазначив він.

Він підкреслив, що вилучати з обігу монету в 50 копійок не планується. Вони будуть в обігу паралельно й матимуть однакові технічні характеристики, такі самі діаметр і вагу. З часом, на переконання голови НБУ, 50 шагів набудуть символічної колекційної цінності.

"Але деякий час вони ще служитимуть саме для готівкового обігу. Через певний період, цілком можливо, підлягатимуть вилученню через зношення", – пояснив Пишний.

Він додав, що очікує рішення парламенту про перейменування копійки на шаг найближчим часом.

"Ми всі бачили, як ця ініціатива об'єднала парламент навіть в момент обговорення під час першого розгляду. Так, відбулися жорсткі дискусії, вони були глибоко ідеологічні, історичні", – зазначив Пишний.

"Але мені здалося, що в якийсь момент парламент був дуже, дуже об'єднаний у своєму прагненні розірвати зв'язок, який нам нав'язала Москва. Тож є велика надія, що фінальний розгляд буде успішним, і вже цього року українці триматимуть у руках шаги", – каже він.

Нагадаємо:

15 грудня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу і в цілому законопроєкт про перейменування "копійки" на "шаг".

Верховна Рада України підтримала у першому читанні перейменування обігової монети з "копіки" в "шаг", як запропонували в НБУ.

Національний банк ініціював зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг" у вересні 2024 року. Через місяць голова НБУ Андрій Пишний направив голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку відповідний законопроєкт з проханням ініціювати його внесення на розгляд парламенту.

Стефанчук зареєстрував законопроєкт 1 жовтня 2025 року. Проти вказаної в ньому норми щодо зміни назви розмінних монет з "копійка" на "шаг" виступила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Також повідомлялося, що Національному банку необхідно знищити 800 тонн монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок, які вилучаються з обігу з 2019 року, тому НБУ придбав спеціалізовану машину.

30 грудня за результатами тендеру НБУ замовив компанії Monea Coin Technology s.r.o. (Словаччина) автоматизовану систему знищення монет вартістю 12,6 млн грн.