Місто на Сумщині за 255 мільйонів замовило котельні на наступну зиму

Управління капітального будівництва Шосткинської міської ради Сумської області 23 січня за результатами тендеру уклало дві угоди з виробниками про закупівлю блочно-модульних газових котелень на суму 255,57 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Виробники мають поставити в Шостку шість блочно-модульних газових котелень до 30 серпня 2026 року. Вони повинні бути виготовлені не раніше 2025 року.

ТДВ "Броварський завод котельного устаткування Арденз" за 156,12 млн грн замовили три котельні КУМ-В8,0 потужністю 8 МВт по 52,04 млн грн за штуку.

Отже, їхня питома вартість становить близько 6,50 млн грн, або $151 тис за один МВт.

У грудні 2025 року Сумська міськрада замовляла цьому заводу котельні КУМ-В8,0 по 45,00 млн грн за штуку. Тобто по 5,63 млн грн, або $133 тис за один МВт, що на 12% дешевше.

ТОВ "Атонмаш" заплатять ще 99,45 млн грн за три транспортабельні котельні.

Дві з них будуть моделі ATON БТКМ-6000 потужністю 6 МВт по 36,51 млн грн за штуку, а одна – ATON БТКМ-4000 потужністю 4 МВт за 26,44 млн грн за штуку. Питома вартість становить відповідно 6,08 млн грн і 6,61 млн грн, або $141 тис і $153 тис за один МВт.

У грудневій угоді Сумської міськради котельні БТКМ-4000 від "Атонмаш" коштували 23,13 млн грн за штуку. Тобто 5,78 млн грн, або $136 тис за один МВт, що було на 11% дешевше від ціни для Шостки.

Замовники з інших областей торік також замовляли котельні дешевше. Наприклад, у липні 2025 року Миколаївщина замовляла ТОВ "Євротерм Технолоджі" газові блочно-модульні котельні подібною потужністю 3-8 МВт по 4,70-5,62 млн грн, або $112-134 тис за один МВт.

Водночас, як пише видання, нещодавні російські атаки на енергетичний сектор України під час сильних морозів могли спричинити ажіотажний попит і зростання цін на подібне обладнання.

"БЗКУ Арденз" належить киянину Роману Казанку, а керує нею Анатолій Корж. За даними системи YouControl, фірма мала відношення до групи Романа Реброва. Компанії групи працюють у галузях нерухомості, фінансових послуг та торгівлі автотранспортом. В межах бізнес-групи НБУ виділяє небанківську фінансову групу "Інгруп", до складу якої входять ТОВ "Компанія з управління активами "Інвестіум" та ТОВ "Інвестиційна незалежна група".

Ребров і Казанко фігурували у схемах власності компаній, пов'язаних зі зрадником України Володимиром Сівковичем. Це колишній заступник секретаря РНБОУ, якого нині підозрюють у державній зраді та шпигунстві на користь РФ. У 2023 році СБУ проводило обшуки у його фірмах, у тому числі "Арма Моторс" (торгівля автомобілями). За даними Економічної правди, до числа засновників цієї фірми входили син Сівковича Олександр та вищезгаданий Казанко, а бенефіціаром був Ребров.

Київський "Атонмаш" входить до групи родини Артазей.

