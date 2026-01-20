НАЗК розповіло про фінансові порушення у звітах партій

За результатами перевірки звітів політичними партіями НАЗК виявило у 2025 році порушення у 279 звітах, фінансові порушення встановлено у 100 звітах, тобто майже у кожному третьому звіті.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

"За результатами перевірки звітів у 2025 році порушення виявлено у 279 звітах політичних партій (у 2024 році – у 724 звітах). Фінансові порушення встановлено у 100 звітах, тобто майже у кожному третьому звіті", – говориться у повідомленні.

НАЗК зазначає, що фокусує увагу на здійсненні превентивних заходів, які спрямовані на зменшення кількості порушень під час подання політичними партіями звітів, зокрема надання інформації, що сприяла запобіганню внесення недостовірних відомостей у звіти.

Це призвело до зменшення кількості порушень, виявлених НАЗК, порівняно з 2024 роком, наголошує НАЗК.

Упродовж 2025 року НАЗК склало 732 протоколи про адміністративні правопорушення. За результатами розгляду зазначених протоколів винесено 582 рішення, з яких щодо 417 протоколів ухвалено рішення про накладення штрафу та/або конфіскацію суми внеску (72%).

Загальна сума адміністративних стягнень у виді штрафів у 2025 році складає понад 1 млн 834 тис. грн, а загальна сума конфіскації внесків на підтримку політичних партій – 150,9 тис. грн.

"Для порівняння: у 2024 році складено та затверджено 1778 висновки, порушення виявлено у 724 звітах політичних партій, з них у 221 встановлено фінансові порушення. Крім того, складено 609 протоколів про адміністративні правопорушення", – зазначає нацагентство.

За результатами розгляду зазначених протоколів винесено 607 рішень, з яких по 354 протоколах ухвалено рішення про накладення штрафу та/або конфіскацію суми внеску (58%).

Також у 2025 році НАЗК направило до правоохоронних органів 5 повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та внесло один припис.

НАЗК також повідомляє, що забезпечило щоквартальне затвердження розподілу коштів, виділених з державного бюджету на фінансування діяльності політичних партій на суму понад 768 млн грн.

Зокрема, політичну партію "Слуга народу" профінансовано на 519,6 млн грн, "Європейська Солідарність" – на 150 млн грн, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" – на 98,6 млн гривень.

"Не здійснювалось державне фінансування статутної діяльності політичних партій "Опозиційна платформа – за життя" (у зв'язку із забороною її діяльності) та "Голос" (з урахуванням призупинення та зупинення її фінансування у 2024 році)", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше НАЗК повідомило, що 1 січня 2026 року вперше стартує кампанія звітування щодо лобістської діяльності. До 31 липня лобісти мають подати звіт за перше півріччя, до 31 січня наступного року – за друге.