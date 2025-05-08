Первый взнос в совместный фонд с Украиной должны сделать США - Минэкономики

Чтобы совместный инвестиционный фонд с Украиной начал работать, первый взнос должны сделать США.

Об этом сказал заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет "Укринформ".

"Startup Money - это небольшие деньги для запуска фонда. Далее это все будет обсуждаться между сторонами", - отметил он.

"Мы понимаем, что для того, чтобы фонд был успешным и зарабатывал те объемы, в которых заинтересована и Украина, и американцы, нужны дополнительные денежные поступления от США. Корпорация DFC - это по сути банк развития Штатов. Поэтому DFC будет прилагаться к фонду своими инвестициями", - сказал первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Кроме того, по его словам, в соглашении о работе фонда прописано, что Америка как заинтересованная сторона будет привлекать дополнительных инвесторов из частного сектора, международные финансовые организации.

В то же время Украина также может делать дополнительные контрибуции кроме обязательных 50% отчислений от продажи лицензий и рентных платежей. Отмечается, что сумма взносов от Украины будет мультиплицироваться - на каждую гривну будут дополнительные несколько гривен от партнеров.

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Напомним:

1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам.

2 мая правительство подало в Верховную Раду для ратификации соглашение между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

6 мая Комитет по вопросам международной политики поддержал за основу и в целом ратификацию соглашения о недрах между Украиной и США.

8 мая Верховная Рада будет голосовать за ратификацию соглашения о недрах с США. Министерство экономики Украины надеется, что голосование будет положительным.