Новини 4 травня: S&P знизило рейтинг України, зміни до Бюджетного кодексу для угоди про надра із США

Про що говорили сьогодні?

Про загрозу зупинки автозаводів. Через обмеження Китаю на експорт рідкоземельних магнітів до США світові автоконцерни б’ють на сполох: нестача може призвести до зупинки автозаводів уже за кілька тижнів.

Про дрони для України. Велика Британія інвестує рекордні 350 млн фунтів стерлінгів (близько 465 млн дол. США) у 2025 році, щоб збільшити постачання дронів до України з цільових 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч у 2025 році.

Про атаку на завод біоетанолу. РФ уночі 4 червня атакувала інфраструктуру у Лебединській громаді на Сумщині: постраждало підприємство з виробництва біоетанолу.

Про угоду про надра з США. Верховна Рада остаточно ухвалила закон про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про копалини між Україною та США.

Про рейтинг України. Міжнародне рейтингове агентство S&P Global заявило про дефолт України за облігаціями, прив’язаними до ВВП.

Про митні пільги. Верховна Рада ухвалила два закони про запровадження податкових та митних пільг для виробників дронів, що управляються через оптоволоконний кабель.

Про виробництво зброї. Україні необхідно збільшити обсяг спільних проєктів з партнерами щодо виробництва зброї в країні щонайменше на 50%.

Ексклюзиви ЕП.

"З ним покінчено". Як амбітні плани Маска в Білому домі закінчилися провалом

Зруйнувавши за кілька місяців свою репутацію і не виконавши обіцянок, Ілон Маск залишає Білий дім. Чому його задум із скорочення федеральних витрат провалився і чи залишиться він у політичній орбіті Трампа?