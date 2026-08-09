Компанію, яка невчасно поставила дрони для ЗСУ, покарали на 25 мільйонів

Господарський суд Рівненської області вирішив стягнути з ТОВ "Домпромбуд" на користь ДП Міністерства оборони "Агенція оборонних закупівель" 24,88 млн грн за невчасно поставлені дрони.

Про це свідчить рішення суду від 23 липня.

23 грудня 2025 року "Агенція оборонних закупівель" замовила ТОВ "Домпромбуд" 1400 безпілотних авіаційних комплексів виробництва DJI на 206,08 млн грн для подальшого використання Збройними Силами України.

Сторони домовились, що товар повинен бути поставлений до 12 січня 2026 року (Т0 + 20 календарних днів, де Т0 – дата укладення контракту).

Водночас як стверджують в агенції Міноборони, "Домпромбуд" в порушення умов договору 28 січня 2026 року поставив 270 комплектів.

У березні держпідприємство повідомило приватну компанію про розірвання контракту в односторонньому порядку у зв`язку з порушенням строку поставки товару.

"Домпромбуд" зазначив, що постачальник дронів – компанія AMGROUP China Co Ltd. – повідомила про затримку відвантаження товару у зв`язку з підвищеним навантаженням на авіалінії напередодні новорічних свят, а також продовженим строками проходження експортних та митних процедур.

Суд дійшов висновку, що ці обставини не підпадають під категорію непереборної сили та відсутні підстави для звільнення ТОВ "Домпромбуд" від відповідальності.

"Заключаючи контракт, відповідач не мав у своєму розпорядженні товар, який був зобов`язаний поставити, а також не здійснював його виробництво, а отже він фактично виступив в ролі посередника, який повинен здійснити організаційні дії щодо придбання товару у третіх осіб та поставки цього товару позивачу, – йдеться в Судовому реєстрі.

В результаті суд стягнув з ТОВ "Домпромбуд" на користь "Агенції оборонних закупівель" 13,24 млн грн пені, 11,64 млн грн штрафу та 298 тис. грн витрат по сплаті судового збору.

Власник та керівник ТОВ "Домпромбуд" (Рівне) – Дмитрій Домський з Житомирської області. Основний вид діяльності підприємства – будівництво житлових і нежитлових будівель.

Нагадаємо:

Господарський суд Дніпропетровської області вирішив стягнути з ТОВ "Кріон-М" на користь Держспецзв`язку 17,4 млн грн пені та 6,88 млн грн штрафу за несвоєчасно поставлені безпілотники на потреби Міністерства оборони.