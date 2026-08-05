За два дні СБС уразили 13 енерговузлів на окупованих територіях

Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України за 48 годин 4-5 серпня поцілили 13 енерговузлів на окупованих росіянами територіях.

Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр").

"Блекують Маріуполь, Мелітополь, Генічеськ, Бердянськ, Зугрес, Приморський Посад та інші, ПС 750 кВ, ПС 330 кВ, ПС 150 кВ, ПС 110 кВ", – написав він.

Зокрема СБС уразили підстанцію на 750 кВ "Південнодонбаська" у Кременівці на Донеччині. Також на Донеччині були влучання у підстанцію на 330 кВ та дві на 110 кВ у Маріуполі, а також на 110 кВ у Тополиному.

Крім того, дрони уразили підстанцію на Зуївській ТЕС на Донеччині.

На Запоріжчині військові атакували підстанції на 150 кВ у Мелітополі, Бердянську, Посаді та Якимівці. На Херсонщині – ПС на 150 кВ у Тимофіївці.

У Криму СБС поцілили в газорозподільну станцію в Наташиному, а на Луганщині – в електропідстанцію в Кадіївці.

Загальний рахунок уражень впродовж усієї операції з 1 липня по 5 серпня становить 201 енергетичний вузол на окупованих територіях.

Нагадаємо:

Протягом 28-29 липня Сили безпілотних систем вразили у Криму та на окупованих територіях Херсонщини і Луганщини 10 енерговузлів.