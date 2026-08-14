Пентагон уклав угоди з Boeing та RTX щоб збільшити виробництво ракет для ППО

У п'ятницю Пентагон оголосив про укладення рамкових угод з компаніями Boeing та RTX з метою збільшення виробництва компонентів боєприпасів SM-3 Block IIA та SM-3 Block IB.

Про це повідомляє Reuters.

Обидві угоди сприятимуть посиленню виробництва серії критично важливих ракет "земля-повітря", що запускаються з кораблів і є основою системи протиракетної оборони "Aegis", йдеться в заяві Пентагону.

Додаткові деталі угоди не розкривають.

Нагадаємо:

Американські оборонні компанії Raytheon і Lockheed Martin побоюються, що Україна в разі отримання ліцензії зможе удосконалити зенітні ракети Patriot і виробляти їх швидше та значно дешевше за США.

Нещодавно армія США уклала з компанією Lockheed Martin контракт на суму до $58,6 млрд на виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot.

Також повідомляли, що у липні адміністрація президента США звернулася до Конгресу із запитом на виділення $87,6 млрд на "нагальні потреби", більша частина яких пов'язана з війною США в Ірані.

Тоді посол США в ООН Майк Волц запевнив, що Сполучені Штати "мають все необхідне" для ведення військової кампанії проти Ірану, попри повідомлення про нестачу певних видів озброєння.