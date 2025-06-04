Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу для угоди про надра із США
Верховна Рада остаточно ухвалила закон про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про копалини між Україною та США.
Про це повідомив перший заступник керівника парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").
Відповідний законопроєкт №13256 у другому читанні на засіданні Ради 4 червня підтримали 309 нардепів.
За словами Железняка, до другого читання майже нічого не змінилося по тексту.
В остаточній редакції законопроєкту пропонується перенести до спецфонду держбюджету половину доходів державного та місцевих бюджетів від платежів, пов'язаних з користуванням надрами щодо видобутку корисних копалин, визначених як активи Американсько-Українського інвестиційного фонду.
Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угодою від:
- ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій.
- видачі нових спецдозволів на користування надрами
- реалізації державної частини продукції по новим угодам про розподіл продукції.
"Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови", - зазначив Железняк.
Крім того, пропонується уточнити, що до доходів, пов'язаних з Активами природних ресурсів, належать доходи, отримані виключно від або у зв’язку із видачею нових ліцензій або спецдозволів після набрання чинності відповідними угодами, та/або доходи, отримані від експлуатації ліцензій або спецдозволів, виданих до набрання чинності відповідними угодами, але які не експлуатувалися в промислових цілях.
Нагадаємо:
1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.
8 травня Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про створення спільного інвестиційного фонду між Україною та США.
12 травня Зеленський підписав ратифікацію угоди про надра зі США.