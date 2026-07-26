Суд покарав фірму за затримку поставки китайських БПЛА для Міноборони

Господарський суд Дніпропетровської області вирішив стягнути з ТОВ "Кріон-М" на користь Держспецзв`язку 17,4 млн грн пені та 6,88 млн грн штрафу за несвоєчасно поставлені безпілотники на потреби Міністерства оборони.

По це свідчить рішення суду від 9 липня.

У травні 2023 року Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації замовив у "Кріон-М" 1074 комплекти безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів) Autel EVO Max 4T standard bundle with extra battery 3 на загальну суму 534,93 млн грн.

У лютому 2024 року сторони підписали додаткову угоду, згідно з якою вартість комплектів квадрокоптерів зменшили до 432,51 млн грн (402,7 тис. грн за кожен), а також додали 402 комплекти БПЛА Autel EVO Max 4T Public Safety по 244,5 тис. грн кажен на загальну суму понад 98 млн грн.

Квадрокоптери необхідно було поставити до 15 травня 2024 року.

Проте як встановив суд, "Кріон-М" усупереч договору не поставив у строк 402 комплекти БПЛА на 98,3 млн грн, відповідно затримав поставку критично необхідного обладнання спецпризначення. Держспецзв`язок отримав їх лише 8 листопада того ж року.

"Враховуючи обставини справи та приписи чинного законодавства України, суд вважає, що прокурор обґрунтовано звернувся з цим позовом про стягнення штрафних санкцій з відповідача за порушення ним строків поставки товару", – йдеться в рішенні суду.

В результаті суд стягнув з "Кріон-М" 24,28 млн грн пені та штрафу.

Дрони Autel EVO виробляються китайською компанією Autel Robotics (головний офіс та виробництво розташовані у Китаї).

Власником та керівником криворізького ТОВ "Кріон-М" є Максим Сажнев. Раніше у розслідуванні hromadske повідомлялося, що держава переплачувала "Кріон-М" сотні мільйонів при закупівлі дронів Autel.

Нагадаємо:

Господарський суд Запорізької області вирішив стягнути з запорізького ТОВ "МІК" 37,2 млн грн штрафних санкцій за несвоєчасне постачання зимових костюмів "Агенції оборонних закупівель".