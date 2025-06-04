Зеленський заявив, що разом з партнерами треба збільшити виробництво зброї на 50%

Україні необхідно збільшити обсяг спільних проєктів з партнерами щодо виробництва зброї в країні щонайменше на 50%.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на 28 засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми вже маємо міцне партнерство з виробництва зброї в Україні, і кілька спільних проєктів вже реалізуються, і нам потрібно збільшити їх обсяг щонайменше на 50 відсотків.

Українська промисловість все ще має значний невикористаний потенціал. Їй просто потрібне фінансування", - сказав Зеленьский.

За його словами, Україна може надати детальні розрахунки, а українські військові та ті, хто бере участь в операціях на кшталт "Павутина", доводять, що "наші дрони дійсно рятують життя і дають реальні результати".

"Ми маємо лише 17 мільярдів (президент не уточнив, у якій валюті – ред) з нашого власного національного бюджету на закупівлю зброї для нашої 35-мільярдної промисловості. Дефіцит фінансування становить 18 мільярдів", - наголосив Зеленський.

Президент закликав присутніх залишатися повністю залученими до створення нових оборонних пакетів для України.

Нагадаємо:

Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва, але для цього необхідне стабільне фінансування.