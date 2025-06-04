Рада звільнила від ввізного мита і ПДВ оптоволокно для дронів

Верховна Рада ухвалила два закони про запровадження податкових та митних пільг для виробників дронів, що управляються через оптоволоконний кабель.

Про це повідомив перший заступник керівника парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

Депутати ухвалили законопроєкти №13305 та №13306 за основу та в цілому на засіданні 4 травня 302 та 303 голосами.

Ухвалені закони передбачають звільнення від оподаткування митними платежами та ПДВ імпортного оптоволокна для виробництва дронів.

Ухвалення цих законопроєктів сприятиме:

зменшенню собівартості безпілотних систем, які використовують оптичний кабель для управління та передавання відеосигналу або інших виробів оборонного призначення із використанням оптичного кабелю;

оперативному забезпеченню Сил оборони України сучасними технічними засобами.

Дрони на оптоволокні стійкі до засобів радіоелектронної розвідки й мають критичне значення для Сил оборони України. Водночас оптичні компоненти здебільшого імпортуються в Україну.

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