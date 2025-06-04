Дрони РФ вночі розбомбили завод біоетанолу на Сумщині
РФ уночі 4 червня атакувала інфраструктуру у Лебединській громаді на Сумщині: постраждало підприємство з виробництва біоетанолу.
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.
Попередньо, є влучання 12 одиниць БпЛА. Безпілотники влучили по підприємству у селі громади. Внаслідок ударів сталася пожежа.
"Це був завод із виробництва біоетанолу. Пошкоджені цистерни, стався розлив патоки. На щастя, обійшлося без постраждалих", — йдеться у повідомленні.
Окрім приміщень підприємства, пошкоджено близько 10 приватних будинків.
Фахівці оцінюють екологічні наслідки. Остаточні масштаби руйнувань уточнюються.
Нагадаємо:
У ніч на 4 червня російські загарбники атакували Україну 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.