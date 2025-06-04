Дрони РФ вночі розбомбили завод біоетанолу на Сумщині

РФ уночі 4 червня атакувала інфраструктуру у Лебединській громаді на Сумщині: постраждало підприємство з виробництва біоетанолу.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Попередньо, є влучання 12 одиниць БпЛА. Безпілотники влучили по підприємству у селі громади. Внаслідок ударів сталася пожежа.

Наслідки обстрілів Сумщини Росією вночі 4 червня 2025 року Фото: Сумська ОВА

"Це був завод із виробництва біоетанолу. Пошкоджені цистерни, стався розлив патоки. На щастя, обійшлося без постраждалих", — йдеться у повідомленні.

Окрім приміщень підприємства, пошкоджено близько 10 приватних будинків.

Фахівці оцінюють екологічні наслідки. Остаточні масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо:

У ніч на 4 червня російські загарбники атакували Україну 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.