Дефолт за графіком: S&P знизило рейтинг України через несплату мільйонів доларів

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global заявило про дефолт України за облігаціями, прив’язаними до ВВП.

Про це повідомляє S&P Global.

2 червня уряд не здійснив платіж у розмірі 665 млн дол, що й стало причиною зниження рейтингу з CC до D.

"Ми не очікуємо виплати протягом пільгового періоду за цінними паперами, передбаченого договором, що становить 10 робочих днів, з огляду на мораторій уряду на виплати за цими облігаціями, якщо їх не буде реструктуризовано", – пояснили в агентстві.

Водночас рейтинги України в іноземній валюті залишилися на рівні SD/SD (вибірковий дефолт), а суверенний рейтинг у гривні збережено на рівні CCC+/C.

Прогноз за гривневим боргом – стабільний. Він відображає зацікавленість уряду обслуговувати внутрішній борг, щоб уникнути тиску на банківську систему, яка є головним власником цих облігацій.

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Нагадаємо:

Група власників ВВП-варантів, які контролюють понад 30% випуску, звинуватила Україну в ігноруванні спроб домовитись щодо платежу на 542 млн дол, який мав бути здійснений 2 червня.

Україна офіційно підтвердила, що не здійснюватиме платіж на понад 665 млн дол за державними деривативами 2015 року, відомими як ВВП-варанти.