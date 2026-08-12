Inzhur та Vyriy запускають інвестиції у мілтек від 1000 грн

Inzhur та Vyriy Industries запускають інвестиції у мілтек від 1000 грн

З 13 серпня 2026 року українці зможуть інвестувати у фонд Inzhur MilTech, який дозволяє заробляти на масштабуванні виробника дронів Vyriy Industries.

Про це повідомляє пресслужба Inzhur.

Це перший подібний механізм фінансування оборонної індустрії.

Прогнозована середньорічна проста дохідність фонду Inzhur MilTech за три роки становить 25–29% у гривні.

Компанія Vyriy Industries залучає кошти через корпоративні облігації, тобто бере їх у борг без продажу частки в компанії.

Розміщення цих облігацій наразі закрите, тому фізичні особи не можуть придбати їх напряму.

Щоб відкрити доступ до цієї інвестиції приватним інвесторам, Inzhur створив фонд Inzhur MilTech. Фонд купує облігації Vyriy Industries як інституційний інвестор, а українці можуть інвестувати у сертифікати фонду від 1000 грн.

Кожні 35 днів Vyriy Industries сплачує фонду купонний дохід за облігаціями, що є активами фонду. Inzhur Miltech отримує дохід від корпоративних облігацій та одразу їх реінвестує.

У перший рік дохідність за облігаціями становить 25% річних у гривні. Облігації розраховані на три роки.

Після першого та другого року Vyriy Industries має право переглянути відсоткову ставку або достроково їх погасити, тобто повернути фонду вкладені кошти разом із нарахованим на той момент купонним доходом.

У дату погашення фонд отримує останню купонну виплату та суму, вкладену в облігації. Інвестори можуть стежити за тим, як змінюється їх дохід у мобільному застосунку Inzhur в особистому кабінеті, цифри оновлюються онлайн.

Можливість інвестування у фонд Inzhur MilTech обмежена в часі: після 31 грудня 2026 року фонд припинить приймати нові інвестиції.

Нагадаємо:

7 липня представники Державного бюро розслідування провели обшуки у виробника дронів Vyriy Industries та його директора Олексія Бабенка.

Слідчі ДБР перевіряють можливе штучне завищення вартості безпілотників, які у 2025 році постачалися державі за багатомільярдними контрактами.

За попередньою версією слідства, ціна дронів могла збільшуватися через безпідставне включення до собівартості завищених виробничих, адміністративних та інших витрат.

Бабенко також є співвласником видання "Бабель", яке нещодавно видало резонансне розслідування про один з підрозділів ЗСУ, у якому нібито катують військовослужбовців.

У Vyriy Industries заявили, що продовжують працювати у штатному режимі та виконувати замовлення для Сил оборони України, попри обшуки в компанії та в Бабенка.

Голова комітету з питань свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин розцінив обшуки Державного бюро розслідування у Бабенка як тиск на медіа.