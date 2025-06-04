Показали ефективність: Британія інвестує рекордну суму у дрони для України

Велика Британія інвестує рекордні 350 млн фунтів стерлінгів (близько 465 млн дол. США) у 2025 році, щоб збільшити постачання дронів до України з цільових 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч у 2025 році.

Про це повідомило британське Міністерство оборони, передає Укрінформ.

Рекордні інвестиції в дрони для України у розмірі 350 млн фунтів стерлінгів є частиною військової підтримки Великої Британії у розмірі 4,5 млрд фунтів стерлінгів (близько 5,97 млрд дол. США) цього року.

"Оскільки Збройні сили України продемонстрували ефективність застосування безпілотників у захисті від незаконного вторгнення Путіна, Британія подвоїла інвестиції в безпілотники разом з британськими оборонними компаніями, включаючи малі та середні підприємства, підтримуючи економіку та робочі місця Великої Британії в межах урядового Плану змін", - розповіли в Міноборони.

У повідомленні також йдеться, що Британія цього року витратить ще 247 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 328 млн дол. США) на навчання українських військових. У межах операції Interflex з 2022 року забезпечено базову бойову підготовку понад 55 000 українських новобранців за сприяння 13 країн-партнерів.

Нагадаємо:

Протягом 2025–2026 років Україна отримає за рахунок надприбутків з російських активів 3 млрд дол.