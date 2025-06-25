Новини 25 червня: рекордні штрафи від ТЦК, пропозиції Кабміну збільшити видатки на 400 мільярдів
Про що говорили сьогодні?
Про роумінг: Українські і європейські оператори мобільного зв'язку підтвердили попередню готовність до пролонгації до кінця року спільної заяви, яка дозволяє користуватись мобільним зв’язком у роумінгу за зниженими тарифами.
Про збільшення видатків: Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік, який передбачає збільшення плану видатків бюджету на 397,5 млрд грн.
Про міст: На Закарпатті на ділянці автомобільної дороги державного значення Т-07-10 Ужок — Нижні Ворота між населеними пунктами Підполоззя та Жденієво впала конструкція металевого мосту.
Про штрафи від ТЦК: У 2025 році ТЦК відкрили 28 212 проваджень за порушення правил військового обліку. Від початку квітня штрафів побільшало на 11,2 тисячі. Щомісяця відкривалося, в середньому, по 4,7 тисячі нових проваджень. Рекордним став квітень 2025 року — 5 682 штрафи.
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