Німеччина з початку війни надала Україні понад 100 мільярдів євро допомоги: куди витратили

Німеччина від початку великої війни надала Україні близько 100,9 мільярдів євро фінансової допомоги.

Про це повідомляє федеральний уряд ФРН на депутатський запит ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", передає Укрінформ.

"Від початку російської війни 24 лютого 2022 року федеральний уряд надав двосторонню цивільну підтримку Україні на суму понад 43,3 млрд євро, а військову підтримку на суму близько 57,6 млрд євро надав або передбачив на наступні роки (станом на 30 червня 2026 року)", - зазначається в документі.

До цієї статистики також включено допомогу громадянам України, які перебувають у Німеччині.

Частка військової допомоги охоплює не лише вже надану допомогу, а й кошти, передбачені на наступні роки. Тобто не всі зазначені суми вже фактично витрачені.

"Федеральний уряд переконаний, що безпекові витрати в разі військової перемоги Росії над Україною значно перевищили б витрати на підтримку України в її нинішньому вигляді. Тому федеральний уряд і надалі підтримуватиме Україну політично, фінансово, гуманітарно, у цивільній та військовій сферах стільки, скільки буде необхідно", - наголосив в німецькому уряді.

Також у 2024-2025 роках Німеччина виступала партнером із реалізації проєктів закупівель для України коштом надприбутків від заморожених активів центрального банку Росії. У 2024 році на ці цілі було спрямовано 100 млн євро, у 2025 році – 217,5 млн євро.

Ці кошти були зараховані до федерального бюджету ФРН як цільові надходження та в повному обсязі використані для фінансування додаткових видатків за бюджетною статтею підтримки України.

Федеральний уряд додав, що постійно перевіряє використання коштів, виділених на підтримку України. Зокрема, проводилися оцінювання проєктів допомоги українським ветеранам, у тому числі програм психосоціальної підтримки ветеранів та їхніх сімей і повернення ветеранів на ринок праці. У ході цих перевірок суттєвих недоліків виявлено не було.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала 16 млрд доларів американської допомоги, передбаченої попередніми домовленостями та рішеннями, і має домагатися її розблокування.