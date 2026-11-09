Місія МВФ розпочала роботу в Україні

9 листопада місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні щодо перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Про це йдеться в релізі Фонду, який є в розпорядженні ЕП.

"Місія МВФ на чолі у Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України у контексті об'єднаного другого та третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF)", - заявила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

Вона додала, що дискусіїї фокусуватимуться на цілях макроекономічної та фіскальної політики влади та на засадничих структурних реформах.

Нагадаємо:

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Міжнародний валютний фонд допоможе Україні знайти частину коштів, які необхідні для її фінансової стійкості у 2027 році.