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Місія МВФ розпочала роботу в Україні

Анастасія Жарикова — 9 листопада, 10:08
Місія МВФ розпочала роботу в Україні
Фото: Getty Images

9 листопада місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні щодо перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Про це йдеться в релізі Фонду, який є в розпорядженні ЕП.

"Місія МВФ на чолі у Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України у контексті об'єднаного другого та третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF)", - заявила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

Вона додала, що дискусіїї фокусуватимуться на цілях макроекономічної та фіскальної політики влади та на засадничих структурних реформах.

Нагадаємо:

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Міжнародний валютний фонд допоможе Україні знайти частину коштів, які необхідні для її фінансової стійкості у 2027 році.

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